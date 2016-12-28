З посвятою пам’яті дворазового Олімпійського чемпіона

Запорізькі важкоатлети завершили рік традиційним Різдвяним фестивалем, який проводився вже удвадцяте поспіль.

Головним дійством заходу, що пройшов за підтримки управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, обласної Федерації важкої атлетики, обласного відділення НОК України та обласної організації ФСТ «Спартак», став І Меморіал дворазового Олімпійського чемпіона з важкої атлетики Леоніда Жаботинського.

У гості до вихованців центральної секції СДЮШОР «Спартак» імені Л. Жаботинського прибули команди відділень цієї школи з Михайлівського та Оріхівського районів, збірні Бердянської ДЮСШ, Василівської районної ДЮСШ (Дніпрорудне), Кам’янсько-Дніпровської районної ДЮСШ ФСТ «Колос», СК «Тонус» (Запоріжжя).

Під час церемонії врочистого відкриття Фестивалю керівники обласної Федерації важкої атлетики вручили посвідчення майстрів спорту України спортсменам, які виконали відповідні нормативи нинішнього року, а грошові премії – найкращим: чемпіонам Європи серед юніорів Дмитрові Вороновському та Ганні Пановій, тренерові Олександру Слободянюку.

Учасниками змагань стали понад 135 спортсменів різних вікових категорій (юнаки, юніори та дівчата), а також ветерани важкої атлетики. Звичайно, головна увага була прикута до виступів Дмитра Вороновського та Ганни Панової, бронзового призера чемпіонату континенту Кирила Пирогова. Та найбільше оплесків зірвав чемпіон і рекордсмен України серед кадетів Олександр Бочаров із села Братського (Михайлівський район). Він встановив п’ять обласних рекордів для своєї вікової категорії.

Як і очікувалося, переважну більшість нагород зібрали юні господарі Фестивалю та вихованці Кам’янсько-Дніпровської ДЮСШ. Про призи для них подбали генеральний партнер Різдвяного фестивалю – компанія «ЕПІЦЕНТР К», яку очолює голова Запорізької обласної федерації важкої атлетики Олександр Константинов, і компанія VIP-Тур.