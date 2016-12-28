Виконком відділення НОК України у Чернівецькій області підвів підсумки року

Засідання підсумкового виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Чернівецькій області пройшло 26 грудня у офісі осередку.

Голова відділення Іван Гешко доповів про підсумки участі в ХХХІ Генеральній асамблеї НОК, яка відбулася в Києві, та семінарі-нараді з осередками Національного олімпійського комітету.

Засідання розпочалось із звіту про діяльність відділення у 2016 році та інформування про ті заходи, які були ініційовані безпосередньо осередком.

Також члени виконкому обмінялися думками щодо створення Олімпійського музею, Олімпійських бібліотек та Олімпійського дому в Чернівцях та області.

Присутні привітали один одного з новорічними та різдвяними святами й висловили впевненість, що новий, передолімпійський рік буде таким же насиченим на події, як і 2016-й.