На Донеччині визначили найкращих спортсменів і тренерів 2016 року

Управлінням з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації визначені найкращі в 2016 році спортсмени та тренери регіону.

Рейтинг складався за підсумками виступу атлетів на офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях у трьох категоріях: з олімпійських та неолімпійських видів спорту та з видів спорту серед інвалідів.

Так, місця в топ-десятці олімпійців Донеччини посіли: Ігор Радівілов (гімнастика спортивна), Аліна Логвиненко (легка атлетика), Артем Блошенко (дзюдо), Олена Гречихіна (плавання синхронне), Альона Шевкопляс (важка атлетика), Ігор Обухов (важка атлетика), Марія Рємєнь (легка атлетика), Єлизавета Яхно (синхронне плавання), Руслан Дмитренко (легка атлетика), Максим Кобець (важка атлетика).

До числа кращих спортсменів з неолімпійських видів спорту увійшли: Олексій Бичков (пауерліфтинг), Олексій Рокочий (пауерліфтинг), Євгенія Веремеєнко (радіоспорт), Олександр Рубець (пауерліфтинг), Сергій Штанько (радіоспорт), Антоніна Марченко (пауерліфтинг), Олексій Іванько (радіоспорт), Андрій Шевченко (пауерліфтинг), Данило Ковальов (пауерліфтинг), Леон Білицький (гирьовий спорт).

Найкращими серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями були визнані: Єгор Дементьєв (велосипедний спорт), Олександр Комаров (плавання), Дмитро Залевський (плавання), Віктор Смирнов (плавання), Ірина Соцька (плавання), Олександр Мащенко (плавання), Дмитро Ванзенко (плавання), Данило Чуфаров (плавання), Юрій Романюк (пауерліфтинг).