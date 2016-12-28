Юнацький турнір з дзюдо «Кубок Новатора» назвав переможців

У фізкультурно-оздоровчому комплексі «Новатор», що в Хмельницьку, відбувся традиційний турнір з дзюдо.

За нагороди змагань боролися представники 4 вікових груп: трьох (2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 років народження) у юнаків та однієї (2006-2007р.н.) у дівчат.

Також був розіграний комплект медалей в абсолютній ваговій категорії + 90 кг .

Загалом упродовж двох днів на 3-х татамі виступили понад 300 дзюдоїстів, які представляли 30 команд з 13 областей країни і м. Києва.

На урочистому відкритті їх привітали керівники державного підприємства «Новатор», обласної федерації дзюдо, відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області.

Найбільш помітними під час цікавих сутичок були харків’яни, на рахунку яких 9 перемог. Серед місцевих спортсменів відзначились Дмитро Євчун та Андрій Боровіков з Хмельницького, Дарина Чорна з Деражні.

Переможці нагороджені кубками, а всі призери – дипломами, медалями, подарунками.