Юнацький турнір з дзюдо «Кубок Новатора» назвав переможців

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У фізкультурно-оздоровчому комплексі «Новатор», що в Хмельницьку, відбувся традиційний турнір з дзюдо.
За нагороди змагань боролися представники 4 вікових груп: трьох (2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 років народження) у юнаків та однієї (2006-2007р.н.) у дівчат.
Також був розіграний комплект медалей в абсолютній ваговій категорії +
Загалом упродовж двох днів на 3-х татамі виступили понад 300 дзюдоїстів, які представляли 30 команд з 13 областей країни і м. Києва.
На урочистому відкритті їх привітали керівники державного підприємства «Новатор», обласної федерації дзюдо, відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області.
Найбільш помітними під час цікавих сутичок були харків’яни, на рахунку яких 9 перемог. Серед місцевих спортсменів відзначились Дмитро Євчун та Андрій Боровіков з Хмельницького, Дарина Чорна з Деражні.
Переможці нагороджені кубками, а всі призери – дипломами, медалями, подарунками.