Нагороди знайшли найкращих журналістів

У спорткомплексі Запорізького класичного приватного університету відбувся Передноворічний дитячо-юнацький турнір з дзюдо «На призи Діда Мороза», в якому взяли участь понад 160 прихильників цього виду східних єдиноборств.

Під час урочистого відкриття цих змагань відбулося вшанування лауреатів щорічного обласного конкурсу спортивних журналістів «Запоріжжя олімпійське», який проводять обласні відділення Національного олімпійського комітету України та Асоціації спортивних журналістів України. Нинішнього року до кола засновників конкурсу увійшов Благодійний фонд «Фонд добрих справ», очолюваний доктором економічних наук, професором Володимиром Прушковським.

Під бурхливі оплески юних дзюдоїстів і численних глядачів голова відділення Національного олімпійського комітету України у Запорізькій області Володимир Лобанов вручив нагороди переможцям конкурсу в трьох номінаціях.

Найкращою громадсько-політичною газетою року (відділ спорту) визнано щотижневик «МИГ», найкращою серією циклічних спортивних телепрограм «День. Спорт», підготовлену журналістами Запорізької незалежної телерадіокомпанії TV5; найкращим спортивним журналістом області названо Олену Назаренко, ведучу телеканалу TV5, редактора сайту «Запорізький спорт». До речі, програма «День, спорт» телеканалу TV5 стала переможницею ХVІ Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів.

Президент Благодійного фонду «Фонд добрих справ» Володимир Прушковський вручив грошові премії, яких удостоєні чотири лауреати конкурсу: кращий спортивний оглядач друкованого видання Ігор Павленко (газета «МИГ), кращий спортивний телерепортер Олена Назаренко (TV5), кращий спортивний оператор телебачення Станіслав Дієв (Запорізька філія Національної телекомпанії України), кращий майстер спортивної фотографії Олександр Прилепа (газета «Индустриальное Запорожье»).

«Наш конкурс покликаний стимулювати тих людей, які сприяють популяризації фізичної культури та спорту на телебаченні, у друкованих та електронних виданнях. І дуже символічно, що нинішнього року найкращі спортивні журналісти області отримали не тільки моральну, а й матеріальну винагороду. Щодо Благодійного фонду «Фонд добрих справу скажу так: не ми його шукали, а він нас знайшов. І це не може не радувати, бо ця благодійність – за покликом душі», - Володимир Лобанов.

Президент Запорізького відділення Асоціації спортивних журналістів Аркадій Копеліович: «Нелегка праця моїх колег, нарешті, знайшла заслужену оцінку. Сподіваюсь, що співпраця трьох громадських організацій у цьому напрямку стане доброю традицією».

Щаслива посмішка сяяла на обличчі подвійного лауреата конкурсу Олени Назаренко. Ще б пак, ця жіночка не тільки досконало володіє мистецтвом телерепортажу, а ще й веде один із найзмістовніших спортивних сайтів, а у проміжку між двома професійними уподобаннями виховує чотирирічного синочка Тимофія. «Я дуже пишаюся тими нагородами, які сьогодні отримала, - сказала Олена в експрес-інтерв’ю. - Неочікуваним сюрпризом стала премія від Благодійного фонду «Фонд добрих справ». Адже наша праця часто-густо ґрунтується на ентузіазмі. Яскравий приклад тому сайт «Запорозький спорт», який існує на громадських засадах. Те, що «Фонд добрих справ» небайдужий до проблем спорту загальновідомо. Досить згадати, який резонанс у спортивному житті області мають турніри з карате, які проводить ця громадська організація».