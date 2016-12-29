Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Григорій Місютін, член Виконкому Національного олімпійського комітету України, президент Федерації стрільби з лука України Нестор Шуфрич.

Олімпійська родина щиро вітає іменинників зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупинять вас на шляху до мети, а всі життєві негаразди відступають перед вашим досвідом та рішучою життєвою позицією!

Бажаємо вам завжди відчувати міцне плече друзів і розуміння оточуючих.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Миру, добра та злагоди!