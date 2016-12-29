#OlympicLab в НВК Колегіум м. Рівне

В стінах маленької, але теплої і привітної початкової школи НВК «Колегіум» знову спортивне свято. Тут радо вітають дорогих гостей. І цього разу ця зустріч особлива, адже відбувається вона в стінах новенького спортивного залу, який цього року збудувала міська влада.

В рамках проекту Національного олімпійського комітету України #OlympicLab відбувся ще один модуль – семінар про здоровий спосіб життя.

На цю особливу подію запросили багато гостей, серед яких голова обласного відділення НОК України Микола Петренчук, депутат Рівненської міської ради Олександр Нестерук та спортсмени-паралімпійці з дзюдо: Ірина Гусєва, Олександр Помінов та Олександр Назаренко.

Маленький зал НВК «Колегіум» був заповнений вщент. На зустріч прийшли близько 70 кращих учнів 1-11 класів, а також їх батьки.

Колегіум відноситься до мережі шкіл олімпійської освіти України, де пропагується здоровий спосіб життя, поширюються ідеї олімпізму з метою залучення якомога більшої кількості дітей до занять фізичною культурою та спортом.

Цей захід став незвичним, адже вперше відбулась зустріч з паралімпійцями. Більшість присутніх дітей багато знають про історію Олімпійських ігор, про їх минуле та сьогодення, адже саме учні цього навчального закладу у складі команди «Екстрім» є найтитулованішою командою Всеукраїнських змагань «Олімпійське лелеченя» в розділі «Олімпійська вікторина». Поповнити свої знання про корисність занять спортом та здоровий спосіб життя допоміг сьогоднішній модуль #OlympicLab.

За доброю народною традицією українців, гостей зустрічали в себе дома хлібом-сіллю. Тож не стали порушувати цей звичай і тут.

Зустріч розпочалась із знайомства з тими, хто завітав на це свято в оригінальний спосіб, адже про кожного з гостей було сказано багато хороших слів у формі віршів, що приємно їх здивувало.

Привітав гостей у стінах цієї школи директор Петро Куделя. У своїй промові він акцентував увагу на важливості виховання підростаючого покоління на ідеалах і принципах олімпізму та залучення всіх дітей до здорового способу життя.

Далі до слова був запрошений голова відділення НОК України в Рівненській області Микола Петренчук, який наголосив, що стільки, скільки робить «Колегіум» для популяризації здорового способу життя, для популяризації олімпійського руху – не робить жодний навчальний заклад області. Далі Микола Петренчук виконав кілька приємних місій: директору НВК «Колегіум» Петру Куделі вручив подяку Олімпійської Академії України «За значний особистий внесок у розвиток олімпійської освіти і виховання молоді на ідеалах олімпізму», а також подяку НОК України «За внесок у розвиток олімпійського руху». Вчителю фізичної культури Олегу Левенцю була вручена олімпійська форма та нові видання олімпійської літератури. Не залишились без подарунків і спортсмени, кожен з яких теж отримав олімпійську літературу.

З вітальним словом виступив депутат Рівненської міської ради Олександр Нестерук, який теж прийшов не з пустими руками: команді «Екстрім» він подарував дванадцять комплектів новенької форми. Від себе особисто побажав усім присутнім міцного здоров’я, більше позитиву, веселих посмішок та значних успіхів у спортивних змаганнях.

Після офіційної частини спортивне свято продовжила багаторазовий переможець та призер Всеукраїнських змагань «Олімпійське лелеченя» – команда «Екстрім», яка виступила під енергійну музику рок-н-ролу.

Далі усі присутні ознайомились з історією Паралімпійського руху в світі та Україні, подивились відеоролик про паралімпійців.

Цікавим видалась наступна частина заходу, адже на маленьких спортсменів, учнів 1-4 класів, чекала справжня несподіванка – розминка з самими титулованими спортсменами-паралімпійцями. І вона вдалась на славу. Під запальні латиноамериканські мотиви, діти з великим задоволенням повторювали рухи за спортсменами. Після такої розминки діти стали сміливішими і почали ставити запитання. Учнів молодшої ланки більше цікавило кількість медалей та як вчились в школі спортсмени, учнів середньої та старшої ланки цікавило питання режиму дня та способу харчування, адже у спорті дрібниць не буває.

Далі спортивне свято продовжив виступ учениці четвертого класу, яка займається у спортивній секції художньої гімнастики Діани Ілючок.

І за доброю традицією цієї школи, усім запрошеним на спортивне свято гостям були вручені символічні подарунки: це медалі та спортивні листівки з віршами, а також твори дітей про свій вид спорту. У свою чергу спортсмени подарували для Олімпійського куточка школи сувенірну монету із зображенням талісмана Ігор ХХХІ Олімпіади та висловили сподівання, що ця зустріч стала пізнавальною для дітей і вони будуть більше цінувати своє здоров’я, відвідуватимуть спортивні секції і взагалі вестимуть здоровий спосіб життя.

А щоб згадка про цю зустріч залишилась на довше, усі присутні зробили спільне фото для історії школи.