Олімпійський рух на Чернігівщині підбив підсумки роботи за рік та відзначив своє п’ятнадцятиріччя

Чергове засідання ХІ Асамблеї Відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області відбулося 27 грудня.

В її роботі взяли участь голова обласного відділення НОК, голова Чернігівської ОДА Валерій Куліч, голова Комісії Атлетів Національного олімпійського комітету України, Заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Говорова, призерка Олімпійських ігор зі стрільби з луку Олена Садовнича, головний спеціаліст Національного олімпійського комітету України Вікторія Веселова, перший заступник голови Відділення НОК України в Чернігівській області, директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА Ніна Лемеш, заступник голови Відділення НОК України в Чернігівській області, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Андрій Дериземля, члени відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області, представники міських і районних осередків НОК України, представники федерацій олімпійських видів спорту, почесні члени Відділення НОК України у Чернігівській області.

Під час засідання Ніна Лемеш презентувала учасникам зборів результати роботи й окреслила напрямки подальшого розвитку олімпійського руху на Чернігівщині: залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом, організація і проведення спортивно-масових заходів, підтримка професійних спортсменів та інше. До речі, пані Ніна повідомила, що представники Чернігівщини вже вступили у боротьбу за участь в Дефлімпійських іграх 2017 року та ХХІІІ зимових Олімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані.

Відділення НОК України в Чернігівській області діє вже 15 років. Голова облдержадміністрації Валерій Куліч, який очолює також і олімпійський рух Чернігівщини, привітав колег та вручив принагідно відзнаки спортивному активу області.

«Вітаю велику Олімпійську родину Чернігівщини з ювілеєм. Дякую кожному з вас за внесок у розвиток олімпійського руху, фізичної культури та спорту на Чернігівщині», – звернувся до учасників зібрання Валерій Куліч.

За розвиток та популяризацію олімпійського руху та з нагоди 15-річчя заснування Відділення НОК України на Чернігівщині нагороди також одержали меценати та спонсори спортивних змагань, журналісти і фотокореспонденти.

Протягом звітного періоду Відділення НОК України тісно співпрацювало з Департаментом сім'ї, молоді та спорту ОДА, федераціями з олімпійських видів спорту, фізкультурно-спортивними товариствами «Україна», «Динамо», «Колос» та «Спартак», міським та обласним центрами "Спорт для всіх", обласним центром "Інваспорт", обласним відділенням (філією) комітету ФВіС Міністерства освіти і науки України, керівники яких входять до складу Виконкому Відділення.

За звітний період було збільшено кількість проведених заходів під олімпійськими гаслами, а це значить, що залучено ще більше дітей та молоді до ідей олімпізму та занять фізичною культурою і спортом. Відділення постійно підвищує організаційний та професійний рівень проведення заходів, спрямованих на розбудову олімпійського руху.

Відділення глибоко шанує і дякує за розуміння та співпрацю спонсорів, а саме ПАТ "САН ІнБев Україна" директора Чернігівського відділення Миколу Карахтанова та ПАТ Чернігівський автозавод, директора Валерія Купцова.

Багато чого зроблено та ще багато чого належить зробити. Спільними зусиллями продовжується діяльність Відділення НОК України в Чернігівській області.

