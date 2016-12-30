У Запоріжжі Меморіал Ростислава Сванідзе зібрав 250 учасників

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Протягом трьох днів у 25-метровому басейні спорткомплексу Запорізького класичного приватного університету проходили змагання Відкритого чемпіонату області та першості СДЮШОР з плавання «Спартак - КПУ» серед юнаків і юніорів, присвячених пам'яті майстра спорту міжнародного класу Ростислава Сванідзе (1971 – 2002).
Минуло вже чотирнадцять років, як перестало битися серце цього вихованця спартаківської СДЮШОР з плавання «Спартак», члена збірних команд Радянського Союзу та України, фіналіста Ігор ХХVI Олімпіади, учасника Олімпіади-2000 в Сіднею, чемпіона Всесвітньої Універсіади, чемпіона Радянського Союзу, 37-разового чемпіона та багаторазового рекордсмена Україна.
Саме про ці досягнення запорізького плавця нагадав під час урочистого відкриття Меморіалу голова відділення НОК у Запорізькій області Володимир Лобанов. Користуючись нагодою, він вручив грошові винагороди кращим учням СДЮШОР «Спартак-КПУ», які стали переможцями та призерами міжнародних і всеукраїнських змагань у році, що минає.
Головний суддя змагань, директор СДЮШОР «Спартак-КПУ» з плавання Леонід Хацаревич вручив грошові премії кращим тренерам СДЮШОР, які підготували чемпіонів і призерів міжнародних і всеукраїнських змагань 2016 року.
За вже усталеною традицією перед початком змагань відбувся прийом до лав «Юних спартаківців» учнів, зарахованих до складу СДЮШОР «Спартак-КПУ» протягом року. Пам'ятні сувеніри їм вручив віце-президент Запорізької обласної федерації плавання, заступник голови відділення НОК України в Запорізькій області Ігор Орлов.
Щодо стартів на блакитних доріжках спартаківського басейну, то найбільший врожай нагород зібрав вихованець СДЮШОР «Спартак-КПУ» Сергій Щевцов, срібний призер чемпіонату Європи серед юніорів, багаторазовий чемпіон, володар Кубка і рекордсмен України. Він святкував перемоги на чотирьох дистанціях – 50 і