Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження член Національного олімпійського комітету України Вадим Павленко.

Олімпійська родина України щиро вітає Вадима Георгійовича зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупинять Вас на шляху до мети, а всі життєві негаразди відступають перед Вашим досвідом та рішучою життєвою позицією!

Бажаємо Вам завжди відчувати міцне плече друзів і розуміння оточуючих.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Миру, добра та злагоди!