Вітання президента НОК України Сергія Бубки з Новим роком та Різдвом Христовим!

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Дорогі друзі! Від імені Олімпійської родини України прийміть найщиріші вітання з Новим 2017-м роком та Різдвом Христовим!
Щороку в цю пору навіть скептики зазирають у гороскопи, а нам, спортивній родині, самі олімпійські боги звеліли – адже три наступні Олімпіади відбудуться на Далекому Сході.
Гороскопи обіцяли, що рік Мавпи – 2016-й – стане роком несподіванок та потрясінь, а рік наступний – це рік червоного Півня, який принесе яскраві досягнення та прориви.
Вірити гороскопам чи ні – кожен вирішує сам, але переконаний, що Україна і український спорт мають величезний потенціал!
Переконаний, що ми й надалі разом будемо підтримувати наших спортсменів, радіти їх перемогам та якомога частіше лунатиме український гімн, підійматиметься національний прапор над найпрестижнішими спортивними аренами світу!
Чарівних та мирних свят у колі рідних та близьких!
Вірте – і Ваші мрії обов'язково здійсняться, прагніть – і життєві висоти неодмінно підкоряться!
З Новим 2017-м роком та Різдвом Христовим!
Президент Національного
олімпійського комітету України,
Олімпійський чемпіон,
Герой України Сергій БУБКА