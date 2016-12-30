Вітання президента НОК України Сергія Бубки з Новим роком та Різдвом Христовим!

Дорогі друзі! Від імені Олімпійської родини України прийміть найщиріші вітання з Новим 2017-м роком та Різдвом Христовим!

Щороку в цю пору навіть скептики зазирають у гороскопи, а нам, спортивній родині, самі олімпійські боги звеліли – адже три наступні Олімпіади відбудуться на Далекому Сході.

Гороскопи обіцяли, що рік Мавпи – 2016-й – стане роком несподіванок та потрясінь, а рік наступний – це рік червоного Півня, який принесе яскраві досягнення та прориви.

Вірити гороскопам чи ні – кожен вирішує сам, але переконаний, що Україна і український спорт мають величезний потенціал!

Переконаний, що ми й надалі разом будемо підтримувати наших спортсменів, радіти їх перемогам та якомога частіше лунатиме український гімн, підійматиметься національний прапор над найпрестижнішими спортивними аренами світу!

Чарівних та мирних свят у колі рідних та близьких!

Вірте – і Ваші мрії обов'язково здійсняться, прагніть – і життєві висоти неодмінно підкоряться!

З Новим 2017-м роком та Різдвом Христовим!





Президент Національного

олімпійського комітету України,

Олімпійський чемпіон,

Герой України Сергій БУБКА