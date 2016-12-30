ФСТ «Динамо» визначило 10 найкращих спортсменів 2016 року

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Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України визначило десятку найкращих спортсменів з олімпійських видів спорту за особистими результатами головних змагань 2016 року.
З літніх олімпійських видів спорту до списку лідерів увійшли: Любов Басова (велоспорт трек), Богдан Бондаренко (легка атлетика), Дарина Зевіна (плавання), Аліна Комащук (фехтування), Сергій Куліш (стрільба кульова), Олександр Пелешенко (важка атлетика), Ганна Різатдінова (гімнастика художня), Павло Тимощенко (сучасне п’ятиборство), Ольга Харлан (фехтування), Дмитро Янчук (веслування на байдарках і каное).
Нагадаємо, що впродовж багатьох років спортсмени-динамівці є лідерами за кількістю олімпійських та інших престижних нагород в Україні. Так, на останніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро 7 з 11 медалей здобули саме представники ФСТ «Динамо».