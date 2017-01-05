Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Шемякіна, член Національного олімпійського комітету України, президент Федерації хокею на траві Родіон Кочубей.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупинять вас на шляху до мети, а всі негаразди відступають перед вашим досвідом та рішучою життєвою позицією!

Бажаємо вам завжди відчувати міцне плече друзів і розуміння оточуючих.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Миру, добра та злагоди!