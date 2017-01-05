Новиниlarr НОКlarr Олімпійська родина вітає з Днем народження!
Олімпійська родина вітає з Днем народження!
05 Січня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Шемякіна, член Національного олімпійського комітету України, президент Федерації хокею на траві Родіон Кочубей.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупинять вас на шляху до мети, а всі негаразди відступають перед вашим досвідом та рішучою життєвою позицією!

Бажаємо вам завжди відчувати міцне плече друзів і розуміння оточуючих.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Миру, добра та злагоди!

Останнє в медіа
loader
loader
З Новим роком! З Різдвом Христовим!
OlympicLab
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Ерзурум-2017 037
Дьор-2017 0199
Pyeongchang-2018 0400
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в