Дмитро Майдаков - найкращий спортсмен грудня-2016 на Черкащині

Звання найкращого спортсмена грудня 2016 року на Черкащині здобув кандидат у майстри спорту України з боксу Дмитро Майдаков.

На чемпіонаті України з боксу серед молоді, що відбувся в грудні у Харкові, Дмитро Майдаков здобув I місце у ваговій категорії 69 кг.

Спортсмен та його тренер Олександр Піскун отримають грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.