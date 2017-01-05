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Дмитро Майдаков - найкращий спортсмен грудня-2016 на Черкащині
05 Січня 2017 Поділитися
Дмитро Майдаков - найкращий спортсмен грудня-2016 на Черкащині

Звання найкращого спортсмена грудня 2016 року на Черкащині здобув кандидат у майстри спорту України з боксу Дмитро Майдаков.

 

На чемпіонаті України з боксу серед молоді, що відбувся в грудні у Харкові, Дмитро Майдаков здобув I місце у ваговій категорії 69 кг.
Спортсмен та його тренер Олександр Піскун отримають грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.

 

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