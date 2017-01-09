Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна, почесний член Національного олімпійського комітету України Заурбек Хромаєв.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Щиро бажаємо міцного здоров'я та сімейного благополуччя, невичерпного оптимізму та олімпійського завзяття, яке неодмінно принесе підкорення нових життєвих вершин!

Миру, добра та злагоди!