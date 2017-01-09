Квіти, нагороди: як у Житомирі привітали найкращих спортсменів 2016 року

Щорічна церемонія «Лауреати спортивного року» відбулась в останні дні 2016 року, в конгрес-залі Житомирського інституту медсестринства під патронатом відділення НОК України в Житомирській області та управління сім’ї, молоді та спорту ОДА.
Участь у заході взяли олімпійці і спортсмени з неолімпійських видів спорту, їхні тренери та інші, зокрема, учасники Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро – Наталія Лупу, Марія Шаталова, Юлія Олішевська, Володимир Матвійчук та інші.
Квіти, нагороди, грошові премії лауреатам вручили голова відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області Олександр Оніщук, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута, начальник управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА Світлана Гресь, а також голова облради Володимир Ширма, а заслужена артистка України Ірина Шинкарук виступила з музичними композиціями.
«2016-й рік дійсно був складним для усіх спортсменів і, в першу чергу, для олімпійців, бо підготовка проходила не завжди так, як хотілося. Тим не менше, вважаю, що олімпійський рік та Олімпіада пройшли непогано. Збільшення видатків з бюджету на спорт – це хороша тенденція, є розуміння того, що потрібно допомагати спорту, а не економити на ньому, – розповів голова відділення НОК України в Житомирській області Олександр Оніщук. – Відзначені кращі з кращих. Бажаю лауреатам щоденних успіхів, нових перемог у майбутньому та віри у краще! Упевнений, що лише об’єднавшись, разом, ми можемо змінити щось у спорті на краще. Підтримуймо та популяризуймо дитячий, юнацький і великий спорт. Щоб бути здоровою та сильною нацією, якій усе під силу!».
Також очільник обласного осередку НОК подякував за колосальну роботу та співпрацю у 2016 році спортсменам, тренерам, а також начальнику управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА Світлані Гресь.
«Лауреатами спортивного року-2016» стали:
У номінації «Найкраще спортивне місто» нагороди отримали міста Житомир та Бердичів, а в номінації «Найкращий спортивний район» переміг Новоград-Волинський.
«Кращий спортсмен року» (олімпійські види спорту):
Наталія Лупу, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (2016 р.), вихованка ОШВСМ,
Марія Шаталова, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (2016 р.), вихованка ОШВСМ,
Юлія Олішевська, заслужений майстер спорту України з легкої атлетика, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (2016 р.), вихованка ОШВСМ,
Тетяна Рябченко, майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (2016 р.),
Юлія Єлістратова, майстер спорту України міжнародного класу з триатлону, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (2016 р.), вихованка ОШВСМ,
Володимир Матвійчук, майстер спорту України міжнародного класу з боксу, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (2016 р.), вихованець ОШВСМ.
«Кращий тренер з олімпійських видів спорту»:
Анатолій Якимчук, заслужений тренер України з легкої атлетики, тренер учасниць Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Наталії Лупу та Марії Шаталової,
Володимир Зорнік, заслужений тренер України з легкої атлетики, тренер учасниць Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Юлії Олішевської, Наталії Лупу та Марії Шаталової,
Ігор Матвійчук, заслужений тренер України з боксу, тренер учасника Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Володимира Матвійчука,
Едуард Муселімян, тренер з велосипедного спорту ШВСМ «Україна», тренер учасниці Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Тетяни Рябченко.
«Кращий спортсмен року» (неолімпійські види спорту):
Володимир Демчук, кікбоксер, заслужений майстер спорту України, володар Кубку світу WАKО, вихованець ДЮСШ «Авангард» м. Житомира,
Дмитро Мороз, майстер спорту України, срібний призер чемпіонату Світу, чемпіон Європи з веслування на човнах «Дракон», ФСТ «Спартак»,
Юрій Бардашевський, срібний призер чемпіонату Світу, чемпіон Європи з веслування на човнах «Дракон», ФСТ «Спартак»,
Віталій Дуда, чемпіон Світу та срібний призер чемпіонату Європи з веслування на човнах «Дракон», ФСТ «Спартак»,
Анна Титар, бронзова призерка чемпіонату Світу з веслування на човнах «Дракон», ФСТ «Спартак»,
Олег Біденко, срібний призер чемпіонату Європи з веслування на човнах «Дракон», ФСТ «Спартак»,
Василь Пронтенко, майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Світу з гирьового спорту, ЗСУ,
Олексій Остапчук, майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Світу з гирьового спорту, ФСТ «Колос».
Олександр Трондюк, студент Житомирського державного технологічного університету, майстер спорту України, чемпіон Світу з пауерліфтингу.
«Кращий тренер з неолімпійських видів спорту»:
В’ячеслав Гопанчук, заслужений тренер України, особистий тренер володаря Кубку світу з кікбоксингу Володимира Демчука.
«Краща команда з ігрових видів спорту»
Команда «Старт» з хокею на траві Бердичівського району, яка посіла друге місце на чемпіонаті України та виборола право на участь у Єврокубку-2017. Гравці команди є вихованцями ОШВСМ та ДЮСШ «Старт» ФСТ України.
«Кращий тренер з ігрових видів спорту»
Олександр Машталір, президент, тренер клубу «Політехнік» з хокею на траві, ФСТ «Спартак»,
В’ячеслав Гарбуз, тренер команди «Старт» з хокею на траві Бердичівського району, ОШВСМ та ДЮСШ «Старт» ФСТ України.
«Сенсація (дебют) року»:
Зенайб Кварцахелія, чемпіонка України серед юніорів, бронзова призерка чемпіонату України серед молоді зі стрибків на акробатичній доріжці (тренер – Ігор Бєліков, ДЮСШ № 2 м. Житомира).
«Сила духу»:
Олег Антонюк, заслужений майстер спорту України, срібний призер чемпіонату Світу з волейболу серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями,
Дмитро Ренькас, майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Світу з обмеженими фізичними можливостями,
Олександр Пінчук, заслужений майстер спорту України, призер чемпіонатів Світу та Європи з пара-армспорту,
Геннадій Данюк, заслужений тренер України з пара-армспорту,
Олександр Краснощоков, заслужений тренер України з пара-армспорту,
Василій Грабчук, тернер з волейболу.
«Кращий спортивний журналіст року»:
Олександр Кухарський, дослідник історії спорту Житомирщини, автор багатьох програм на обласному телебаченні та радіо (м. Житомир),
Олександр Єжель, журналіст телерадіокомпанії «ВІК» (м. Бердичів).
Учасниця Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Наталія Лупу зазначила: «Хочеться подякувати усім за підтримку. Житомирська область дійсно дуже класна область. За 17 років у спорті останні два роки я проживала в найкращих готельних номерах, а це дає гарну можливість належним чином підготуватися до старту. Хочеться подякувати усім людям, які стараються для спорту, щось роблять та підтримують спортсменів, бо підтримка для нас є дуже важливою – це стимул показувати результати та мотивація готуватися до майбутніх стартів».