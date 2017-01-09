Квіти, нагороди: як у Житомирі привітали найкращих спортсменів 2016 року

Щорічна церемонія «Лауреати спортивного року» відбулась в останні дні 2016 року, в конгрес-залі Житомирського інституту медсестринства під патронатом відділення НОК України в Житомирській області та управління сім’ї, молоді та спорту ОДА.

Участь у заході взяли олімпійці і спортсмени з неолімпійських видів спорту, їхні тренери та інші, зокрема, учасники Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро – Наталія Лупу, Марія Шаталова, Юлія Олішевська, Володимир Матвійчук та інші.

Квіти, нагороди, грошові премії лауреатам вручили голова відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області Олександр Оніщук, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута, начальник управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА Світлана Гресь, а також голова облради Володимир Ширма, а заслужена артистка України Ірина Шинкарук виступила з музичними композиціями.

«2016-й рік дійсно був складним для усіх спортсменів і, в першу чергу, для олімпійців, бо підготовка проходила не завжди так, як хотілося. Тим не менше, вважаю, що олімпійський рік та Олімпіада пройшли непогано. Збільшення видатків з бюджету на спорт – це хороша тенденція, є розуміння того, що потрібно допомагати спорту, а не економити на ньому, – розповів голова відділення НОК України в Житомирській області Олександр Оніщук. – Відзначені кращі з кращих. Бажаю лауреатам щоденних успіхів, нових перемог у майбутньому та віри у краще! Упевнений, що лише об’єднавшись, разом, ми можемо змінити щось у спорті на краще. Підтримуймо та популяризуймо дитячий, юнацький і великий спорт. Щоб бути здоровою та сильною нацією, якій усе під силу!».

Також очільник обласного осередку НОК подякував за колосальну роботу та співпрацю у 2016 році спортсменам, тренерам, а також начальнику управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА Світлані Гресь.

«Лауреатами спортивного року-2016» стали:

У номінації «Найкраще спортивне місто» нагороди отримали міста Житомир та Бердичів, а в номінації «Найкращий спортивний район» переміг Новоград-Волинський.

«Кращий спортсмен року» (олімпійські види спорту):

Наталія Лупу, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (2016 р.), вихованка ОШВСМ,

Марія Шаталова, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (2016 р.), вихованка ОШВСМ,

Юлія Олішевська, заслужений майстер спорту України з легкої атлетика, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (2016 р.), вихованка ОШВСМ,

Тетяна Рябченко, майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (2016 р.),

Юлія Єлістратова, майстер спорту України міжнародного класу з триатлону, учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (2016 р.), вихованка ОШВСМ,

Володимир Матвійчук, майстер спорту України міжнародного класу з боксу, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (2016 р.), вихованець ОШВСМ.

«Кращий тренер з олімпійських видів спорту»:

Анатолій Якимчук, заслужений тренер України з легкої атлетики, тренер учасниць Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Наталії Лупу та Марії Шаталової,

Володимир Зорнік, заслужений тренер України з легкої атлетики, тренер учасниць Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Юлії Олішевської, Наталії Лупу та Марії Шаталової,

Ігор Матвійчук, заслужений тренер України з боксу, тренер учасника Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Володимира Матвійчука,

Едуард Муселімян, тренер з велосипедного спорту ШВСМ «Україна», тренер учасниці Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Тетяни Рябченко.

«Кращий спортсмен року» (неолімпійські види спорту):

Володимир Демчук, кікбоксер, заслужений майстер спорту України, володар Кубку світу WАKО, вихованець ДЮСШ «Авангард» м. Житомира,

Дмитро Мороз, майстер спорту України, срібний призер чемпіонату Світу, чемпіон Європи з веслування на човнах «Дракон», ФСТ «Спартак»,

Юрій Бардашевський, срібний призер чемпіонату Світу, чемпіон Європи з веслування на човнах «Дракон», ФСТ «Спартак»,

Віталій Дуда, чемпіон Світу та срібний призер чемпіонату Європи з веслування на човнах «Дракон», ФСТ «Спартак»,

Анна Титар, бронзова призерка чемпіонату Світу з веслування на човнах «Дракон», ФСТ «Спартак»,

Олег Біденко, срібний призер чемпіонату Європи з веслування на човнах «Дракон», ФСТ «Спартак»,

Василь Пронтенко, майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Світу з гирьового спорту, ЗСУ,

Олексій Остапчук, майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Світу з гирьового спорту, ФСТ «Колос».

Олександр Трондюк, студент Житомирського державного технологічного університету, майстер спорту України, чемпіон Світу з пауерліфтингу.

«Кращий тренер з неолімпійських видів спорту»:

В’ячеслав Гопанчук, заслужений тренер України, особистий тренер володаря Кубку світу з кікбоксингу Володимира Демчука.

«Краща команда з ігрових видів спорту»

Команда «Старт» з хокею на траві Бердичівського району, яка посіла друге місце на чемпіонаті України та виборола право на участь у Єврокубку-2017. Гравці команди є вихованцями ОШВСМ та ДЮСШ «Старт» ФСТ України.

«Кращий тренер з ігрових видів спорту»

Олександр Машталір, президент, тренер клубу «Політехнік» з хокею на траві, ФСТ «Спартак»,

В’ячеслав Гарбуз, тренер команди «Старт» з хокею на траві Бердичівського району, ОШВСМ та ДЮСШ «Старт» ФСТ України.

«Сенсація (дебют) року»:

Зенайб Кварцахелія, чемпіонка України серед юніорів, бронзова призерка чемпіонату України серед молоді зі стрибків на акробатичній доріжці (тренер – Ігор Бєліков, ДЮСШ № 2 м. Житомира).

«Сила духу»:

Олег Антонюк, заслужений майстер спорту України, срібний призер чемпіонату Світу з волейболу серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями,

Дмитро Ренькас, майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Світу з обмеженими фізичними можливостями,

Олександр Пінчук, заслужений майстер спорту України, призер чемпіонатів Світу та Європи з пара-армспорту,

Геннадій Данюк, заслужений тренер України з пара-армспорту,

Олександр Краснощоков, заслужений тренер України з пара-армспорту,

Василій Грабчук, тернер з волейболу.

«Кращий спортивний журналіст року»:

Олександр Кухарський, дослідник історії спорту Житомирщини, автор багатьох програм на обласному телебаченні та радіо (м. Житомир),

Олександр Єжель, журналіст телерадіокомпанії «ВІК» (м. Бердичів).

Учасниця Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Наталія Лупу зазначила: «Хочеться подякувати усім за підтримку. Житомирська область дійсно дуже класна область. За 17 років у спорті останні два роки я проживала в найкращих готельних номерах, а це дає гарну можливість належним чином підготуватися до старту. Хочеться подякувати усім людям, які стараються для спорту, щось роблять та підтримують спортсменів, бо підтримка для нас є дуже важливою – це стимул показувати результати та мотивація готуватися до майбутніх стартів».

