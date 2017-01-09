У Черкасах відкрити Центр першочергової медичної та реабілітаційної допомоги для спортсменів області

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У Черкасах на базі КП «Центральний стадіон» відбулося відкриття центру першочергової медичної та реабілітаційної допомоги для спортсменів області.
Відкривали центр голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА Максим Зеленський, директор КП «Центральний стадіон» Юрій Гончаров та представник ФК «Черкаський Дніпро».
Цей центр дозволить забезпечити належні умови для відновлення та реабілітації спортсменів, які представляють область на змаганнях національного та міжнародного рівнів. Біля ста атлетів щодня зможуть отримати тут необхідну допомогу.
Для центру придбали унікальне медичне обладнання, і подібне єдине в Черкасах, зокрема електротерапія, ультразвук, лазеротерапія, магнітотерапія, ударно-хвильова терапія, лімфодренаж тощо.
Спортсмени зможуть звернутись за такими послугами реабілітації: неврологія, ортопедія, естетична медицина, пульмонологія, дерматологія, спортивна травматологія та інші.
Послугами центру зможуть скористатись усі атлети, що тренуються на Центральному стадіоні.
Нагадаємо, три роки тому на Центральному стадіоні Черкас відновили бігові доріжки, які на сьогодні відповідають усім вимогам для проведення чемпіонатів України з легкої атлетики.