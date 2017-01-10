Спортсменів та фахівців фізкультурно-спортивного руху Хмельниччини відзначили преміями

В Хмельницькій облдержадміністрації відбулося урочисте нагородження преміями у сфері фізичної культури та спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху провідних спортсменів, тренерів та фахівців області.

Привітали спортсменів та шанувальників фізичної культури т.в.о заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Юрій Бирка та т.в.о. начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Володимир Клімов.

Юрій Ігорович під час свого виступу зазначив, що Хмельниччина гордиться своїми спортсменами, які не дивлячись на повсякденні труднощі досягають найвищих перемог: «Немає більшого щастя та насолоди, ніж підводити підсумки своєї праці, яка принесла значні результати, пишатися тим, що саме твоя праця поповнила «скарбницю» здобутків нашої області та держави. Бажаємо усім, хто безмежно захоплений фізичною культурою і спортом, хто не стоїть осторонь від спортивного життя – міцного здоров’я, бадьорості духу, вдалих стартів і нових яскравих перемог», – зазначив Юрій Бирка.

Потім відбулося оголошення і нагородження за підсумками 2016 року 80 осіб, в тому числі:

- 20 у номінації «кращий спортсмен з олімпійських видів спорту», серед них призери Ігор ХХХІ Олімпіади в Ріо-де-Жанейро фехтувальниця Аліна Комащук та веслувальник Дмитро Янчук;

- по 10 у номінаціях «кращий спортсмен з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, «кращий спортсмен юніор (юніорка) з олімпійських видів спорту», «кращий спортсмен юніор (юніорка), що не входить до олімпійської програми», «кращий тренер з олімпійських видів спорту», серед них

- Сергій Жиляєв, Михайло Мацьоха, Вадим Крушинський, Олег Штурбабін, котрі безпосередньо опікувались спортсменами-олімпійцями під час їх виступів в Бразилії;

- по 5 у номінаціях «кращий тренер з видів спорту, що не входять до олімпійської програми», «кращий спортсмен-інвалід», серед них Віталій Трушев та Володимир Антонюк – чемпіони XV літніх Паралімпійських іграх з футболу (ДЦП), «кращий спортсмен ветеранського спорту», «кращий фахівець з фізичної культури та спорту».

Вищевказаним кандидатурам виплачено з обласного бюджету премії на загальну суму понад 610 тис. грн.

Крім того, посвідчення майстра спорту України міжнародного класу було вручено хмельничанці Тетяні Гуранській, котра у складі української волейбольної жіночої команди сидячі зайняла 4 місце на XV літній Паралімпіаді серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

Відділенням Національного олімпійського комітету України в області нагороджено кубком, медаллю, посвідченням та подарунком Андрія Чудика – переможця вікторини «Олімпійський ерудит».

А ще сертифікати учасників XII Всеукраїнського конкурсу НОК спортивних телевізійних програм «Світ спорту» отримали три номінанти.