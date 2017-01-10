#OlympicLab на Рівненщині завітав до центру соціально-психологічної реабілітації дітей

В комунальному закладі «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Рівненської обласної ради завжди радо вітають гостей з відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області. І цього разу зустріч особлива, адже відбувається вона в рамках проекту Національного олімпійського комітету України #OlympicLab.

До дітей в гості прибули: голова відділення НОК України в Рівненській області Микола Петренчук та майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, срібний призер ХV літніх Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Олександр Назаренко. На зустріч зі спортсменом прийшли не лише діти, а й дорослі працівники закладу.

Захід розпочався представленням спортсмена. Микола Петренчук розповів про його спортивні здобутки, про участь у заходах як волонтера та волонтерську діяльність зокрема. Модуль продовжився відеофільмом про Паралімпійські ігри та дзюдо як вид спорту. Далі спортсмен розповів про свої перші кроки та шлях у спорті, відповів на численні та цікаві питання дітей. А завершився захід олімпійською вікториною та спортивними конкурсами, організованими працівниками комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради.

Так як відділення НОК України в Рівненській області взяло шефство над даним закладом, то традиційно гості прибули до дітей з подарунками. Кожен учасник заходу, а їх було майже три десятки, отримав сувеніри з символікою #OlympicLab та НОК України, а директору закладу Сергію Якобчуку було вручено продукцію спонсора НОК України фірми «Кока-Кола», олімпійську літературу та спортивний інвентар для використання на потреби дітей.

І щоб згадка про цю зустріч залишилась на довше, усі присутні зробили спільне фото для історії закладу.