Спортивний рік у Вінниці відкрили «Новорічні зустрічі» з міні-футболу

З 3 по 5 січня відбувався IX міжобласний відкритий Кубок Вінницького міського палацу дітей та юнацтва з міні-футболу «Новорічні зустрічі».

За традицією в ньому змагалися діти молодшого шкільного віку. Турнір підтримали обласна федерація футболу, спорткомітет Вінницької міської ради і відділення НОК України Вінницької області. Головним організатором Кубку був заслужений тренер України Микола Кривов’язюк. Його команда «Мрія» ВМПДЮ раніше перемагала на цьому турнірі сім разів!

На урочистому відкритті гостей привітали директор ВМПДЮ Світлана Мусійчук, заступник голови спорткомітету Вінницької міської ради Роман Семчук і начальник відділу виховання та позашкільної роботи Департаменту освіти міськради Ірина Кравець. Всі відзначали, що проведення «Новорічних зустрічей» стало чудовою традицією, яка відкриває 2017 змагальний рік.

– Участь в цьому турнірі є першими кроками дітей у спорті. «Новорічні зустрічі» є традиційним змаганням, які дають гарний поштовх молодшокласникам для занять футболом, – сказав Роман Семчук.

Стартували п’ять колективів міста над Бугом і Хмільника (Вінницька область). Грали за коловою системою. В підсумку перше місце посіла команда «Мрія», яку підготували тренери Микола Кривов’язюк і Олександр Самолюк. Вона виграла всі матчі. До трійки кращих увійшли й інші команди Вінниці – «Олімпієць» і ОДЮСШ Блохіна-Бєланова.