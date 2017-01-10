#OlympicLab з Сергієм Кулішем відбувся в черкаській дитячо-юнацькій спортивній школі №2

В комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі №2 в Черкасах відбувся всеукраїнський проект Національного олімпійського комітету України #OlympicLab.

З модулем «Олімпійський чат» до рідної спортивної школи завітав срібний призер Ігор XXXI Олімпіади з кульової стрільби Сергій Куліш. Долучилися до заходу вихованці та тренери школи.

Захід розпочався з вітальних слів директора закладу Ірини Дудник до присутніх та представлення вихованця спортивної школи, олімпійця Сергія Куліша.

Під час знайомства з дітьми медаліст Ріо продемонстрував свої медалі, нагороди, розповів про досягнення в спорті та спортивне життя. Із великим задоволенням діти слухали цікаві історії з уст Сергія про Олімпійські ігри в Бразилії, зокрема про моменти стрільби та ті влучні постріли, які принесли найголовнішу його нагороду. Як зазначив Сергій, в подальшому він буде активно продовжувати свою спортивну кар’єру, адже попереду ще багато планів.

Усі учасники заходу отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області та комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2.

