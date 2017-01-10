OlympicLab з Сергієм Кулішем відбувся в черкаській дитячо-юнацькій спортивній школі №2

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
В комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі №2 в Черкасах відбувся всеукраїнський проект Національного олімпійського комітету України #OlympicLab.
З модулем «Олімпійський чат» до рідної спортивної школи завітав срібний призер Ігор XXXI Олімпіади з кульової стрільби Сергій Куліш. Долучилися до заходу вихованці та тренери школи.
Захід розпочався з вітальних слів директора закладу Ірини Дудник до присутніх та представлення вихованця спортивної школи, олімпійця Сергія Куліша.
Під час знайомства з дітьми медаліст Ріо продемонстрував свої медалі, нагороди, розповів про досягнення в спорті та спортивне життя. Із великим задоволенням діти слухали цікаві історії з уст Сергія про Олімпійські ігри в Бразилії, зокрема про моменти стрільби та ті влучні постріли, які принесли найголовнішу його нагороду. Як зазначив Сергій, в подальшому він буде активно продовжувати свою спортивну кар’єру, адже попереду ще багато планів.
Усі учасники заходу отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області та комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2.