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В приміщенні спортивного комплексу комунального закладу Білоцерківської міської ради ДЮСШ „Юність” за підтримки Київського обласного відділення Національного олімпійського комітету України відбувся Відкритий Чемпіонат ДЮСШ «Юність» з художньої гімнастики “Зимова казка”.
В змаганнях взяли участь близько 100 гімнасток віком від 5 до 14 років з м. Києва та ДЮСШ «Юність» м. Біла Церква.
На урочистому закритті змагань був присутній директор ДЮСШ «Юність», заступник голови Київського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Володимир Корнієнко, учасниця Олімпійських ігор в Пекіні, голова асоціації олімпійців Київщини, майстер спорту міжнародного класу з художньої гімнастики Вікторія Зубченко.
Всі переможці та призери були нагородженні дипломами, медалями та цінними подарунками на згадку про «Зимову казку», а також отримали солодкі подарунки від депутата Білоцерківської міської ради Ігоря Гейла.