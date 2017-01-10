Новорічно-різдвяні акорди Анатолія Пасічника

В Хмельницькій обласній філармонії відбувся святковий концерт «Для тебе співаю, моя Україно. Для тебе співаю, Поділля моє!» знаного в краї поета-пісняра, активного члена відділення Національного олімпійського комітету України в області Анатолія Пасічника з смт. Нова Ушиця.

Вечір вдався на славу, адже творчість Анатолія Євгеновича пропагують і підтримують чудові талановиті композитори та виконавці сучасної української пісні: народні артисти України Іван Попович, Павло Дворський, Марія Осіновська, заслужений діяч естрадного мистецтва Іван Пустовий, співавтор та ведучий вечора Олександр Бобровніков.

Тож глядачі, серед яких було чимало земляків з Новоушицького району та представників спортивної громадськості міста, мали змогу почути найкращі різнопланові пісні на слова Анатолія Пасічника в їх виконанні.

Особливо палко присутніми сприйнявся цикл робіт на спортивну тематику: «Подільський спорт», «Олімпійський лелека», «Шестиметрові рубежі», «Від України до Пекіну», «Мелодія доблесті», створених у співавторстві з композитором Володимиром Гамерою з Рівненщини та земляками-виконавцями Юрієм Ящуком і Лесею Стасишиною, що прозвучали при демонстрації відеокліпів з уславленими чемпіонами. Ці пісні підіймали дух наших олімпійців на Іграх в Пекіні, Ванкувері, Лондоні, Сочі, Ріо-де-Жанейро та лунають під час проведення масових спортивно-видовищних заходів під егідою НОК.

Користуючись нагодою, перший заступник відділення НОК в області Віктор Флентін вручив Анатолію Пасічнику сертифікат учасника ХІІ Всеукраїнського конкурсу спортивних телепрограм за створений відеоролик «Ветерани подільського спорту». Подяки відділення за пропаганду олімпійського руху отримали Юрій Ящук та Леся Стасишина.

Анатолій Євгенович повідомив, що вже присвятив кілька віршів олімпійцям-подолянам 2016 року фехтувальниці Аліні Комащук, веслувальникам Дмитру Янчуку, Павлу Алтухову, Інні Грищун, легкоатлетцi Марині Бех, доповнивши свою поетично-пісенну збірку «Олімпійськими стежками Хмельниччини».

А ще його окрилила звістка про те, що у міжнародному конкурсі – фестивалі «Шлягер року-2016» до числа переможців потрапила його пісня «Добре слово» у виконанні Назарія та Дмитра Яремчуків.

Задоволені концертом глядачі вкотре переконались, що патріотична творчість Анатолія Пасічника потрібна скрізь, де б’ються українські серця.