НОК спільно з компанією «Dow» проведуть серед «лелеченят» конкурс на кращий екологічний проект

Національний олімпійський комітет спільно з компанією «Dow» – топ-партнером Міжнародного Олімпійського Комітету розпочинають конкурс на кращий екологічний проект.

В конкурсі візьмуть участь 10 дитячих команд-переможців цьогорічного Всеукраїнського спортивного масового заходу НОК «Олімпійське лелеченя». Серед учасників – представники Тернопільської, Черкаської, Вінницької, Рівненської, Київської, Запорізької, Закарпатської, Луганської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

До 10 лютого команди розроблять свої проекти і передадуть їх на розгляд журі, яке 20 лютого оголосить 3-х переможців, що отримають гранти по 5 тис. дол. кожний для реалізації запропонованих ідей.

Презентація проектів-переможців запланована наприкінці травня наступного року.

«Національний олімпійський комітет приділяє велику увагу вихованню молодого покоління на принципах олімпізму, освітнім проектам. Проведення спільно з компанією «Dow» конкурсу на кращий екологічний проект – чудова можливість привернути увагу молоді до важливості збереження навколишнього середовища, а дітям – проявити свої творчі здібності і вміння працювати в команді», – відзначив президент НОК Сергій Бубка.

«Dow є багатогалузевою хімічною компанією, що завжди відповідально підходить до своєї діяльності, розробляючи рішення на благо прогресу людства. Завдяки спільному конкурсу з Національним олімпійським комітетом України щодо поліпшення благоустрою шкіл, ми привертаємо увагу громадськості та молоді до бережного ставлення до землі і природних ресурсів», – прокоментував Олександр Александров, директор представництва Dow в Україні.

Додамо, що Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя» ініційований Національним олімпійським комітетом України шість років тому. Протягом всього навчального року школярі усіх 5-6 класів з усіх шкіл країни змагаються у спортивній вправності та знаннях про історію та сучасність олімпійського руху. Переможці обласних фіналів – представників кожного регіону – визначають найкращих в рамках Всеукраїнського фіналу. Цього року 300 найспортивніших, найактивніших і найрозумніших дітей з 25 регіонів України протягом тижня в Міжнародному дитячому центрі «Артек», що у Пуща-Водиці, демонстрували свої інтелектуальні та фізичні здібності і в чесній та безкомпромісній боротьбі визначали переможців в презентації, рухливій грі артбол, спортивній естафеті та олімпійській вікторині.