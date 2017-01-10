За три роки Лозанна прийматиме Юнацькі Олімпійські ігри

10 січня 2020 року у швейцарській Лозанні відбудеться урочиста церемонія відкриття III зимових Юнацьких Олімпійських ігор (ЮОІ).

Спортсмени з усього світу не лише вестимуть боротьбу за нагороди, але й братимуть участь у освітніх та культурних програмах, які допоможуть їм сповна відчути олімпійський дух.

Оргкомітет змагань робить все можливе, щоб до планування Ігор максимально залучити молодь, яка зможе зробити, щоб юні атлети відчули себе як вдома і насолодились Олімпійською столицею з-понад 100-річною історією.

Як відомо, у Лозанні розташовується штаб-квартира Міжнародного Олімпійського Комітету, Олімпійський музей і понад 50 міжнародних спортивних організацій, тож організатори налаштовані використати цю олімпійську спадщину, щоб зробити Юнацькі Олімпійські ігри дійсно незабутніми.

Змагальна програма ЮОІ проходитиме всією Швейцарією. Наприклад, бобслеїстів, скелетоністів і саночників прийматиме Санкт-Моріц, що на сході країни. Історичну трасу вперше було відкрито у 1904 році, а у 1928 та 1948 роках тут проходили зимові Олімпійські ігри. Окрім Лозанни юних олімпійців зустрічатимуть Берн і сусіднє французьке місто Жура.

У абсолютно новій будівлі у формі олімпійського кільця будуть розміщені атлети в Олімпійському селищі, яке розташується у самому центрі університетського містечка Лозанни. Вже після Ігор воно перетвориться на студентські гуртожитки, забезпечуючи спадщину для навчального закладу. Олімпійське селище включатиме в себе два спортивні зали, 1700 ліжко-місць в студії і апартаменти, а також чималі приміщення, де спортсмени зможуть поспілкуватись і дізнатись про різні культури й олімпізм.

Фігуристи, хокеїсти і шорт-трековики зможуть скористатись новим спортивним центром. Об’єкт буде включати в себе каток, 10 тисяч глядацьких місць, які виконають у вигляді багатофункціонального залу, відкритий каток на 300 глядачів, відкритий каток в зимовий період, 50-метровий плавальний басейн, дайвінг басейн, багатофункціональний басейн з рухомою підлогою і дитячий басейн. У центрі також розмістяться навчальні центри для настільного тенісу і фехтування.

Після Юнацьких Олімпійських ігор це забезпечить чудову спортивну споруду для місцевих жителів, а також буде домом для провідної хокейної команди Лозанни.

Тож за три роки юні атлети все зможуть побачити на власні очі й сповна оцінити усі старання організаторів.

Олімпійська столиця чекає на нових друзів!

Довідково:

III зимові Юнацькі Олімпійські ігри проходитимуть у Лозанні (Швейцарія) з 10 по 19 січня 2020 року.

Понад 1000 атлетів з 70 країн світу розіграють 370 медалей у 7 видах спорту та 15 дисциплінах.

Нагадаємо, що на I зимових ЮОІ в австрійському Інсбруку у 2012 році українці здобули 3 срібні медалі, а на II ЮОІ у норвезькому Ліллехаммері-2016 – золоту, срібну та бронзові нагороди.