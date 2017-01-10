Турнір з важкої атлетики на призи В’ячеслава Жукова відбувся у Кропивницькому

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Нещодавно в СДЮСШОР «Надія» м. Кропивницького під патронатом відділення НОК України в Кіровоградській області проведено ІІ традиційний відкритий міський турнір з важкої атлетики на призи Заслуженого тренера України В’ячеслава Жукова.
У змаганнях взяли участь 50 атлетів, які представляли місто Кропивницький, селище Голованівськ та село Суботці.
Абсолютну перемогу серед жінок завоювала чемпіонка України з важкої атлетики серед кадетів, учасниця чемпіонату Європи Ольга Пікаш. Срібною призеркою стала Катерина Бугай. Бронзову нагороду виборола Валентина Кісіль.
У змаганні чоловіків переміг Віталій П’ятишев. Срібну сходинку п’єдесталу зайняв Станіслав Присяжнюк. Третє місце посів Михайло Шевченко.
Переможці й призери змагань нагороджені кубками, медалями та дипломами від обласного відділення НОК України, а також отримали цінні подарунки від меценатів турніру.