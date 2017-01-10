Турнір з важкої атлетики на призи В’ячеслава Жукова відбувся у Кропивницькому

Нещодавно в СДЮСШОР «Надія» м. Кропивницького під патронатом відділення НОК України в Кіровоградській області проведено ІІ традиційний відкритий міський турнір з важкої атлетики на призи Заслуженого тренера України В’ячеслава Жукова.

У змаганнях взяли участь 50 атлетів, які представляли місто Кропивницький, селище Голованівськ та село Суботці.

Абсолютну перемогу серед жінок завоювала чемпіонка України з важкої атлетики серед кадетів, учасниця чемпіонату Європи Ольга Пікаш. Срібною призеркою стала Катерина Бугай. Бронзову нагороду виборола Валентина Кісіль.

У змаганні чоловіків переміг Віталій П’ятишев. Срібну сходинку п’єдесталу зайняв Станіслав Присяжнюк. Третє місце посів Михайло Шевченко.

Переможці й призери змагань нагороджені кубками, медалями та дипломами від обласного відділення НОК України, а також отримали цінні подарунки від меценатів турніру.