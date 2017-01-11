Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують дворазова Олімпійська чемпіонка з гандболу Людмила Бобрусь-Порадник, член Національного олімпійського комітету України, віце-президент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупинять вас на шляху до мети, а всі негаразди відступають перед вашим досвідом та рішучою життєвою позицією!

Бажаємо вам завжди відчувати міцне плече друзів і розуміння оточуючих.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Миру, добра та злагоди!