НОК оголошує про проведення Всеукраїнського конкурсу телевізійних програм

Національний олімпійський комітет України оголошує про проведення в 2017 році ХІІI Всеукраїнського конкурсу телевізійних спортивних програм «Світ спорту».

Географія конкурсу, який має багату власну історію та набув великої популярності, охоплює всі регіони України. Журі, до складу якого входять професіонали телевізійної сфери, видатні спортсмени-олімпійці і спортивні працівники, очікуватимуть на роботи й готові прозоро й неупереджено оцінити конкурсні програми.

Відзначимо, на конкурс можуть бути представлені різноманітні за жанром та формою спортивні програми або фільми, як спеціально підготовлені (за замовленням обласних відділень НОК України чи інших організацій спортивної спрямованості), так і ті, що вийшли в ефір протягом 2016 року та до припинення подачі – до 1 квітня 2017 року.

Роботи, що надійдуть на конкурс, будуть розглядатися у наступних номінаціях:

- за краще розкриття ідей олімпізму;

- за краще розкриття теми «Особистість у спорті»;

- за краще розкриття проблем у сфері фізичної культури і спорту;

- за краще висвітлення спортивного життя регіону;

- за творчий пошук.

Журі також визначатиме кращу авторську, режисерську та операторську роботи.



Запрошуємо професіоналів та аматорів до участі в конкурсі. Сподіваємось, що ми разом зможемо привернути увагу до питань висвітлення проблем у сфері спорту, викликати у глядачів почуття гордості за наших спортсменів, які представляють Україну, визначимо кращих телевізійних спортивних журналістів у регіонах нашої країни.

Положення конкурсу та детальна інформація за посиланням – http://noc-ukr.org/about/projects/konkurs-svit-sportu-/ , за телефоном +380503520091 або e-mail: telekonkurs2015@gmail.com.