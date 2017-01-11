На білбордах Львова – найкращі спортсмени Львівщини

За ініціативи управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, відділення НОК України у Львівській області, партнерів відділення та усієї спортивної громадськості в обласному центрі Львівщини не вперше з’являються білборди із зображеннями кращих спортсменів області за підсумками окремого місяця

Так, у січні 2017-го з’явилися фотозображення двох найкращих спортсменок області за підсумками листопада та грудня 2016 року. Це провідні фехтувальниці України – Ксенія Пантелєєва та Анфіса Почкалова. Визнання найкращих вони здобули завдяки успішному виступу на етапах Кубку світу з фехтування. В китайському місті Сучжоу львівські фехтувальниці в складі національної збірної команди України вибороли золоті нагороди у командних змаганнях.

Встановлення таких білбордів стало можливим завдяки співпраці відділення НОК України у Львівській області з інформаційними партнерами: компаніями–операторами зовнішньої реклами «Комтех-плюс», «Комтех-аутдор» та компанією «Українські перспективи».