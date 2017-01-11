Кіровоградське відділення НОК привітало ветеранів спорту з новорічними святами

У приміщенні міської музичної школи № 2 імені Ю.С. Мейтуса міста Кропивницький відбулося урочисте засідання міської організації ветеранів фізичної культури, спорту і війни.

Членів ветеранської організації з новорічними та різдвяними святами привітали: заступник голови Ради ветеранів Анатолій Ковальов, відповідальний секретар відділення НОК України у Кіровоградській області Вадим Бебко та головний спеціаліст обласного осередку НОК Микола Аношкін.

Анатолій Ковальов презентував і вручив членам ветеранської організації книгу Олександра Березана та Ігоря Шостака «Легка атлетика Кіровоградщини».

Вадим Бебко та Микола Аношкін нагородили грамотами обласного відділення НОК України за вагомий внесок у розвиток олімпійського руху та пропаганду олімпійських ідеалів: Валентину Статовську, Тіну Квасову, Валентину Саєнко, В’ячеслава Черняховського, Людмилу Ковальову та Валентину Бадову.

Після урочистої частини піснями та музичними композиціями учасників заходу привітали юні вихованці Кіровоградської міської музичної школи № 2 ім. Ю.С. Мейтуса. Потім, згадавши свою спортивну молодість, ветерани змагалися з дартсу та на влучність кидків м’яча в кошик.

А далі за святковим столом члени ветеранської організації мали змогу поспілкуватися, обмінятися враженнями, а також отримали новорічні подарунки від відділення НОК України в Кіровоградській області.