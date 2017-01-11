Кіровоградське відділення НОК привітало ветеранів спорту з новорічними святами

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
У приміщенні міської музичної школи № 2 імені Ю.С. Мейтуса міста Кропивницький відбулося урочисте засідання міської організації ветеранів фізичної культури, спорту і війни.
Членів ветеранської організації з новорічними та різдвяними святами привітали: заступник голови Ради ветеранів Анатолій Ковальов, відповідальний секретар відділення НОК України у Кіровоградській області Вадим Бебко та головний спеціаліст обласного осередку НОК Микола Аношкін.
Анатолій Ковальов презентував і вручив членам ветеранської організації книгу Олександра Березана та Ігоря Шостака «Легка атлетика Кіровоградщини».
Вадим Бебко та Микола Аношкін нагородили грамотами обласного відділення НОК України за вагомий внесок у розвиток олімпійського руху та пропаганду олімпійських ідеалів: Валентину Статовську, Тіну Квасову, Валентину Саєнко, В’ячеслава Черняховського, Людмилу Ковальову та Валентину Бадову.
Після урочистої частини піснями та музичними композиціями учасників заходу привітали юні вихованці Кіровоградської міської музичної школи № 2 ім. Ю.С. Мейтуса. Потім, згадавши свою спортивну молодість, ветерани змагалися з дартсу та на влучність кидків м’яча в кошик.
А далі за святковим столом члени ветеранської організації мали змогу поспілкуватися, обмінятися враженнями, а також отримали новорічні подарунки від відділення НОК України в Кіровоградській області.