Діти Кропивницького перевірили свої спортивні здібності

Різноманітні спортивні конкурси і розваги для дітей проведено в Кропивницькому з нагоди новорічних та різдвяних свят в рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!».

Метою акції, яка реалізується в обласному центрі Кіровоградщини завдяки співпраці обласного відділення Національного олімпійського комітету України та міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», є залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя, формування морально-вольових рис характеру у дітей, розвиток фізичних якостей.

Організатори провели спортивно-розважальні заходи в навчально-виховному об’єднанні «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», в навчально-виховному об’єднанні - «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 – дошкільний навчальний заклад» для дітей з особливими потребами, в соціальному гуртожитку для дітей та молоді та в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Діти взяли участь у різноманітних спортивних конкурсах і змаганнях та відповіли на запитання олімпійської вікторини.

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами, а також отримали сувеніри і спортивну літературу від обласного відділення НОК України.