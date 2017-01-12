Новиниlarr Регіониlarr Лижник Йолтуховський – найкращий спортсмен грудня на Вінниччині
Лижник Йолтуховський – найкращий спортсмен грудня на Вінниччині
12 Січня 2017 Поділитися
Лижник Йолтуховський – найкращий спортсмен грудня на Вінниччині

11 січня на засіданні виконкому відділення НОК України у Вінницькій області було визначено кращого спортсмена регіону в грудні.

Ним став лижник з Бару Олег Йолтуховський, який посів високе п’яте місце на престижних міжнародних змаганнях у Фінляндії. Таким чином він здобув путівку на чемпіонат світу-2017 з лижного спорту серед чоловіків. Олег отримає традиційний грошовий сертифікат кращого спортсмена місяця на Вінниччині на три тисячі гривень.

На виконкомі було вирішено продовжити в 2017 році нагороджувати кращих спортсменів місяця, лауреатів обласних конкурсів спортивної фотографії і спортивних журналістів, затверджено план проведення спортивних заходів. Було вирішено започаткувати конкурс серед кращих юнацьких тренерів Вінниччини.

«Десять кращих юнацьких тренерів області (з олімпійських видів спорту) отримають грошову винагороду наприкінці 2017 року. Планується, що кожен – по тисячі гривень», – повідомив голова відділення НОК України Вінницької області Павло Хникін.

Ще одна новація – Вінницьке відділення НОКУ спільно із представником Олімпійської Академії України Володимиром Яковлєвим в 2017 році започатковує обласні фахові семінари з пріоритетних олімпійських видів спорту.

«Будемо робити запити у райони: дізнаватися, які питання і теми цікавлять тренерів. Відповідно до цих побажань і пропозицій організовуватимемо семінари», – пояснив Павло Хникін. 

Останнє в медіа
loader
loader
З Новим роком! З Різдвом Христовим!
OlympicLab
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Ерзурум-2017 030
Дьор-2017 0192
Pyeongchang-2018 0393
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в