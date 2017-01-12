Лижник Йолтуховський – найкращий спортсмен грудня на Вінниччині

11 січня на засіданні виконкому відділення НОК України у Вінницькій області було визначено кращого спортсмена регіону в грудні.

Ним став лижник з Бару Олег Йолтуховський, який посів високе п’яте місце на престижних міжнародних змаганнях у Фінляндії. Таким чином він здобув путівку на чемпіонат світу-2017 з лижного спорту серед чоловіків. Олег отримає традиційний грошовий сертифікат кращого спортсмена місяця на Вінниччині на три тисячі гривень.

На виконкомі було вирішено продовжити в 2017 році нагороджувати кращих спортсменів місяця, лауреатів обласних конкурсів спортивної фотографії і спортивних журналістів, затверджено план проведення спортивних заходів. Було вирішено започаткувати конкурс серед кращих юнацьких тренерів Вінниччини.

«Десять кращих юнацьких тренерів області (з олімпійських видів спорту) отримають грошову винагороду наприкінці 2017 року. Планується, що кожен – по тисячі гривень», – повідомив голова відділення НОК України Вінницької області Павло Хникін.

Ще одна новація – Вінницьке відділення НОКУ спільно із представником Олімпійської Академії України Володимиром Яковлєвим в 2017 році започатковує обласні фахові семінари з пріоритетних олімпійських видів спорту.

«Будемо робити запити у райони: дізнаватися, які питання і теми цікавлять тренерів. Відповідно до цих побажань і пропозицій організовуватимемо семінари», – пояснив Павло Хникін.