Черкаські спортсмени отримають стипендії за досягнення в спорті

У Черкасах визначилися з претендентами на стипендії міської ради та міського голови.

Стипендії отримуватимуть 20 кращих спортсменів міста, їх обирали серед 62 кандидатів. Під час визначання імен, комісія зважала передовсім, на здобуті впродовж минулого року перемоги.

Грошові премії в розмірі 2000 гривень спортсменам виплачуватимуть від січня до кінця року.

Нагадаємо, підставою для призначення таких стипендій стало рішення Черкаської міської ради від 15.03.2016 № 2-299 «Про затвердження стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам м. Черкаси».

Грошові виплати розподілені на кілька груп. Їх отримуватимуть представники олімпійських, неолімпійських, а ще – паралімпійських та дефлімпійських видів спорту. Стипендії нараховані таким атлетам:

- Майдакову Дмитру Івановичу – члену резервного складу національної збірної України з боксу, вихованцю комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вікторія» Черкаської міської ради;

- Майдакову Юрію Івановичу – члену резервного складу національної збірної України з боксу, вихованцю комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вікторія» Черкаської міської ради;

- Шевченку Артему Віталійовичу - члену резервного складу національної збірної України з греко-римської боротьби, вихованцю комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вікторія» Черкаської міської ради;

- Кофану Максиму Андрійовичу – члену резервного складу національної збірної України з боксу, вихованцю комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вікторія» Черкаської міської ради;

- Болобану Андрію Олександровичу – члену основного складу національної збірної України з дзюдо, вихованцю федерації дзюдо та боротьби самбо Черкаської області;

- Новаковському Віталію В’ячеславовичу – члену національної збірної України з велоспорту, вихованцю комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Черкаської міської ради;

- Саттаровій Маргариті Леонідівні – члену резервного складу національної збірної України з кульової стрільби, вихованцю комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Черкаської міської ради;

- Залевській Діані Валеріївні – члену основного складу національної збірної України з фехтування, вихованцю Черкаської обласної федерації фехтування;

- Каракаю Олександру Вікторовичу – кандидату до складу національної збірної України з фехтування, вихованцю Черкаської обласної федерації фехтування;

- Тарасенко Тетяні Анатоліївні – члену основного складу національної збірної України з кульової стрільби, вихованцю Школи вищої спортивної майстерності Черкаської обласної ради;

- Чепурному Назару В’ячеславовичу – члену резервного складу національної збірної України зі спортивної гімнастики, вихованцю федерації спортивної гімнастики Черкаської області;

- Безшийко Тетяні Русланівні – члену резервного складу національної збірної України з легкої атлетики, вихованцю федерації легкої атлетики Черкаської області;

- Снесару Денису Віталійовичу – кандидату до складу національної збірної України з морського багатоборства, вихованцю комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Черкаської міської ради;

- Ткаченку Івану Сергійовичу – члену основного складу національної збірної України з кікбоксингу WAKO, вихованцю комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вулкан» Черкаської міської ради;

- Науменку Олександру Анатолійовичу – члену основного складу національної збірної України з Фунакоші шотокан карате, вихованцю комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вулкан» Черкаської міської ради;

- Іпієву Арсену Джамамутдіновичу – члену основного складу національної збірної України з пожежно-прикладного спорту, вихованцю Черкаської обласної організації ФСТ «Динамо» України;

- Данілову Олегу Геннадійовичу – члену резервного складу національної збірної України з армспорту, вихованцю комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вікторія» Черкаської міської ради;

- Білоножку Олександру Васильовичу – члену основного складу національної збірної України з академічного веслування серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вихованець регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Черкаської обласної ради;

- Маньку Артему Ігоровичу – кандидату до складу національної збірної України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вихованцю регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Черкаської обласної ради;

- Врабію Сергію Андрійовичу – члену основного складу національної збірної України з голболу серед спортсменів з вадами зору, вихованцю регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Черкаської обласної ради.