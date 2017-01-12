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Через 30 днів стартує зимовий ЄЮОФ-2017
12 Січня 2017 Поділитися
Через 30 днів стартує зимовий ЄЮОФ-2017

Вже за місяць в турецькому Ерзурумі розпочнуться змагання ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю, які триватимуть до 18 лютого.

З метою популяризації Фестивалю оргкомітет змагань запустив програму «Стань чемпіоном». Протягом місяця талісман зимового ЄЮОФ-2017 Карбейаз завітає у середні школи Туреччини, де познайомить школярів з зимовими видами спорту та освітньою програмою олімпійського фестивалю.

Заплановано, що Карбейаз відвідає понад 100 шкіл, зустрівшись з близько 10 тисячами школярів-юних майбутніх чемпіонів.

Нагадаємо, за попередніми даними заявка української команди на Ерзурум-2017 нараховуватиме 25 атлетів. Планується, що наші спортсмени виступатимуть в 7 з 9 можливих видах спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні та шорт-треку.

Кваліфікаційний відбір у наших юних олімпійців вже вийшов на фінішну пряму й завершиться 15 січня 2017 року.
 

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