Олімпійські чемпіони – зблизька

12 січня у запорізькому Палаці спорту ПАТ «ZTR» стартував міжнародний юнацький турнір з гандболу на призи Олімпійського чемпіона Олександра Рєзанова.

У змаганнях беруть участь вісім команд 12-13-річних гандболістів. П’ять колективів представляють запорізькі дитячо-юнацькі спортивні школи, а гостями турніру є команди Одещини, Полтавщини і Мелітополя.

Під час урочистого відкриття турніру Олександр Рєзанов привітав учасників і розповів їм про свій спортивний шлях, про те, як збірна СРСР за його участю понад 40 років тому виборола чемпіонські медалі Олімпійських ігор у канадському Монреалі.

Разом із начальником управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації Наталією Власовою і головою відділення НОК України у Запорізькій області Володимиром Лобановим Олександр Рєзанов вручив учасникам турніру пам’ятні сувеніри від Національного олімпійського комітету України, а також напої від спонсора та партнера НОК України – міжнародної компанії «Кока-Кола».



Того ж дня на навчально-тренувальній базі ТОВ «Запорізькі соціальні ініціативи» відбулася зустріч вихованок СДЮШОР зі спортивної гімнастики «Металург» з Олімпійською чемпіонкою Сеулу-1988, заступником голови обласного осередку НОК Ольгою Стражевою.