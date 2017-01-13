Олімпійські чемпіони – зблизька

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12 січня у запорізькому Палаці спорту ПАТ «ZTR» стартував міжнародний юнацький турнір з гандболу на призи Олімпійського чемпіона Олександра Рєзанова.
У змаганнях беруть участь вісім команд 12-13-річних гандболістів. П’ять колективів представляють запорізькі дитячо-юнацькі спортивні школи, а гостями турніру є команди Одещини, Полтавщини і Мелітополя.
Під час урочистого відкриття турніру Олександр Рєзанов привітав учасників і розповів їм про свій спортивний шлях, про те, як збірна СРСР за його участю понад 40 років тому виборола чемпіонські медалі Олімпійських ігор у канадському Монреалі.
Разом із начальником управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації Наталією Власовою і головою відділення НОК України у Запорізькій області Володимиром Лобановим Олександр Рєзанов вручив учасникам турніру пам’ятні сувеніри від Національного олімпійського комітету України, а також напої від спонсора та партнера НОК України – міжнародної компанії «Кока-Кола».
Того ж дня на навчально-тренувальній базі ТОВ «Запорізькі соціальні ініціативи» відбулася зустріч вихованок СДЮШОР зі спортивної гімнастики «Металург» з Олімпійською чемпіонкою Сеулу-1988, заступником голови обласного осередку НОК Ольгою Стражевою.