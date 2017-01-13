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До уваги журналістів!
13 Січня 2017 Поділитися
До уваги журналістів!

Національний олімпійський комітет України запрошує Вас на прес-конференцію, присвячену нагородженню найкращої спортсменки та тренера місяця: чемпіонки Європи та володарки 3-х нагород етапів Кубка світу з велотреку Любові БАСОВОЇ та її особистого тренера Сергія БАЗІНА.

У заході візьмуть участь президент НОК України Сергій БУБКА, керівники Федерації велоспорту України та фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».

 

Прес-конференція відбудеться 17 січня о 15:00 в Олімпійському домі (вул. Хорива, 39-41).

 

 

 

Додаткова інформація та акредитація за телефонами

379-12-89

050-8-312-312 (Ірина)

 

Прес-служба НОК України

 

 

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