До уваги журналістів!

Національний олімпійський комітет України запрошує Вас на прес-конференцію, присвячену нагородженню найкращої спортсменки та тренера місяця: чемпіонки Європи та володарки 3-х нагород етапів Кубка світу з велотреку Любові БАСОВОЇ та її особистого тренера Сергія БАЗІНА.

У заході візьмуть участь президент НОК України Сергій БУБКА, керівники Федерації велоспорту України та фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».

Прес-конференція відбудеться 17 січня о 15:00 в Олімпійському домі (вул. Хорива, 39-41).

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Прес-служба НОК України