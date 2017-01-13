Олімпійський чат зі спортсменами у Полтаві

Сьогодні, 13 січня у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 25 відбувся Всеукраїнський проект НОК України «Dо like OLYMPIANS», який реалізується спільно з «The Coca-Cola Foundation».

Також відбувся «Чат з олімпійцями» нового проекту #OlympicLab, який реалізується Національним олімпійським комітетом України за підтримки МОК.

У заході взяли участь: майстер спорту міжнародного класу з плавання, учасниця Олімпійських ігор 1988 року Світлана Копчікова, майстер спорту України з плавання, учасник Олімпійських ігор в Ріо Любомир Лемешко, відповідальний секретар відділення Національного олімпійського комітету України у Полтавській області Інесса Гетьман, стипендіат НОК України атлет Бачукі Дарсанія, а також учні школи № 25 та центру соціально-психологічної реабілітації дітей Полтавської обласної ради.

Незважаючи на канікули учні з радістю прийшли до навчального закладу на майстер-клас та спілкування зі спортсменами.

Розпочався захід із ознайомлення дітей з олімпійською історією та представлення почесних гостей.

З вітальним словом до учасників та гостей свята звернулась відповідальний секретар обласного відділення Національного олімпійського комітету України Інесса Гетьман, яка вручила спортивний інвентар навчальному закладу.

Далі учні виконали розминку під керівництвом учасника Олімпійських ігор 2016 року Любомира Лемешка, після чого розпочався безпосередньо і сам чат. Учні, які задавали запитання олімпійцям, отримували сувеніри від НОК України.

Наприкінці заходу усі зробили фото на згадку та отримали автографи на футболках й плакатах від Любомира Лемешка і Світлани Копчікової.

