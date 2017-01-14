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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
14 Січня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує Олімпійська чемпіонка з гандболу Наталія Лук’яненко.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинницю зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупинять Вас на шляху до мети, а всі негаразди відступають перед Вашим досвідом та рішучою життєвою позицією!

Бажаємо Вам завжди відчувати міцне плече друзів і розуміння оточуючих.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Миру, добра та злагоди!

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