Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує Олімпійська чемпіонка з гандболу Наталія Лук’яненко.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинницю зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупинять Вас на шляху до мети, а всі негаразди відступають перед Вашим досвідом та рішучою життєвою позицією!

Бажаємо Вам завжди відчувати міцне плече друзів і розуміння оточуючих.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Миру, добра та злагоди!