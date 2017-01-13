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МОК запустив нову інтерактивну освітню платформу
13 Січня 2017 Поділитися
МОК запустив нову інтерактивну освітню платформу

Міжнародний Олімпійський Комітет (МОК) продовжує планомірну роботу щодо покращання освіченості атлетів.

Зокрема, вже доступний інтерактивний курс «Здоров’я спортсменок», який налічує 15 модулів, в якому всі зацікавлені зможуть отримати інформацію щодо профілактики травматизму, харчування, спортивної психології тощо.

Кожен модуль складається з відео, фактичного матеріалу і коротких тестів. Також там міститься багато графічних пояснень.

При виконанні кожного модуля можна отримати від 3 до 6 балів, які допоможуть відслідковувати особистий прогрес.

За словами розробників, на проходження одного модуля витрачатиметься близько 10-15 хвилин, але можна працювати і у своєму темпі. Якщо потрібно, то можна залишити навчання і продовжити з того місця, де зупинились у будь-який зручний час.

Пройти курс для атлеток, теренів, медичних працівників та усіх бажаючих можна за посиланням www.olympic.org/female-athlete-health.

Створюйте власний профіль та отримуйте нові знання.

 

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