МОК запустив нову інтерактивну освітню платформу

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Міжнародний Олімпійський Комітет (МОК) продовжує планомірну роботу щодо покращання освіченості атлетів.
Зокрема, вже доступний інтерактивний курс «Здоров’я спортсменок», який налічує 15 модулів, в якому всі зацікавлені зможуть отримати інформацію щодо профілактики травматизму, харчування, спортивної психології тощо.
Кожен модуль складається з відео, фактичного матеріалу і коротких тестів. Також там міститься багато графічних пояснень.
При виконанні кожного модуля можна отримати від 3 до 6 балів, які допоможуть відслідковувати особистий прогрес.
За словами розробників, на проходження одного модуля витрачатиметься близько 10-15 хвилин, але можна працювати і у своєму темпі. Якщо потрібно, то можна залишити навчання і продовжити з того місця, де зупинились у будь-який зручний час.
Пройти курс для атлеток, теренів, медичних працівників та усіх бажаючих можна за посиланням www.olympic.org/female-athlete-health.
Створюйте власний профіль та отримуйте нові знання.