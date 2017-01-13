МОК запустив нову інтерактивну освітню платформу

Міжнародний Олімпійський Комітет (МОК) продовжує планомірну роботу щодо покращання освіченості атлетів.

Зокрема, вже доступний інтерактивний курс «Здоров’я спортсменок», який налічує 15 модулів, в якому всі зацікавлені зможуть отримати інформацію щодо профілактики травматизму, харчування, спортивної психології тощо.

Кожен модуль складається з відео, фактичного матеріалу і коротких тестів. Також там міститься багато графічних пояснень.

При виконанні кожного модуля можна отримати від 3 до 6 балів, які допоможуть відслідковувати особистий прогрес.

За словами розробників, на проходження одного модуля витрачатиметься близько 10-15 хвилин, але можна працювати і у своєму темпі. Якщо потрібно, то можна залишити навчання і продовжити з того місця, де зупинились у будь-який зручний час.

Пройти курс для атлеток, теренів, медичних працівників та усіх бажаючих можна за посиланням www.olympic.org/female-athlete-health.

Створюйте власний профіль та отримуйте нові знання.