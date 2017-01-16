Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує член Національного олімпійського комітету України, президент Федерації бобслею та скелетону України Олег Поливач.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупинять Вас на шляху до мети, а всі негаразди відступають перед Вашим досвідом та рішучою життєвою позицією!

Бажаємо Вам завжди відчувати міцне плече друзів і розуміння оточуючих.

Олімпійської наснаги, реалізації всіх задумів та нових життєвих перемог!

Миру, добра та злагоди!