На Рівненщині відзначили переможців обласного конкурсу «Олімпійський куточок-2016»

Конкурс, який проводиться на Рівненщині вже вдруге з відділенням Національного олімпійського комітету України в Рівненській області разом з комунальним закладом «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» обласної ради, в цьому році тривав протягом вересня-грудня в усіх загальноосвітніх навчальних закладах області.

Окремо змагалися між собою школи І-ступеня, І-ІІ ступенів та І-ІІІ ступенів.

Учасникам потрібно було облаштувати в своєму навчальному закладі «Олімпійський куточок», до складу якого повинна входити література та плакати на олімпійську тематику, що були надані Національним олімпійським комітетом України, а також спортивні нагороди навчального закладу й інформаційні стенди про здоровий спосіб життя, та будь-що, пов’язане з активним дозвіллям, професійним і масовим спортом.

Переможці конкурсу в своїх роботах зуміли найкраще продемонструвати ефективність використання літератури та плакатів, відобразити спортивне життя й здобутки своєї школи, тим самим на власному прикладі продемонстрували всім захоплюючий світ спорту зі всіма його перемогами та рекордами.

Цього разу нагородження відбувалося на Сарненщині, котра показала особливо хороші результати і внаслідок чого одразу три школи здобули призові місця.

Відзнаки отримали:

І місце - Орлівська загальноосвітня школа І ступеня Сарненської районної ради;

II місце - Федорівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Сарненської районної ради;

ІІІ місце - Коростська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сарненської районної ради.

Всі вони отримали цінні подарунки від відділення НОК України в Рівненській області та дипломи і кубки КЗ ОЦФЗН «Спорт для всіх», що безумовно стане стимулом і в подальшому активно долучатися до олімпійського руху й спортивного життя області.

