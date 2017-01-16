На Рівненщині відзначили переможців обласного конкурсу «Олімпійський куточок-2016»

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Конкурс, який проводиться на Рівненщині вже вдруге з відділенням Національного олімпійського комітету України в Рівненській області разом з комунальним закладом «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» обласної ради, в цьому році тривав протягом вересня-грудня в усіх загальноосвітніх навчальних закладах області.
Окремо змагалися між собою школи І-ступеня, І-ІІ ступенів та І-ІІІ ступенів.
Учасникам потрібно було облаштувати в своєму навчальному закладі «Олімпійський куточок», до складу якого повинна входити література та плакати на олімпійську тематику, що були надані Національним олімпійським комітетом України, а також спортивні нагороди навчального закладу й інформаційні стенди про здоровий спосіб життя, та будь-що, пов’язане з активним дозвіллям, професійним і масовим спортом.
Переможці конкурсу в своїх роботах зуміли найкраще продемонструвати ефективність використання літератури та плакатів, відобразити спортивне життя й здобутки своєї школи, тим самим на власному прикладі продемонстрували всім захоплюючий світ спорту зі всіма його перемогами та рекордами.
Цього разу нагородження відбувалося на Сарненщині, котра показала особливо хороші результати і внаслідок чого одразу три школи здобули призові місця.
Відзнаки отримали:
І місце - Орлівська загальноосвітня школа І ступеня Сарненської районної ради;
II місце - Федорівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Сарненської районної ради;
ІІІ місце - Коростська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сарненської районної ради.
Всі вони отримали цінні подарунки від відділення НОК України в Рівненській області та дипломи і кубки КЗ ОЦФЗН «Спорт для всіх», що безумовно стане стимулом і в подальшому активно долучатися до олімпійського руху й спортивного життя області.