Акція «DO like OLYMPIANS» у Вінницькому палаці дітей та юнацтва

У Вінницькому Палаці дітей та юнацтва днями відбулася акція в рамках Всеукраїнського проекту «DO like OLYMPIANS».

Захід організувало відділення НОК України У Вінницькій області. Його провела студентка Вінницького державного педагогічного університету Юлія Дзісь та вихованки місцевої ДЮСШ № 1 під керівництвом тренера Інни Бондаренко.

Олімпійську зарядку виконували 38 юних спортсменів, вихованців відділення плавання Палацу дітей та юнацтва. Вони отримали неймовірний заряд радості і позитивних емоцій від рухливої активності. Аналогічні відчуття були і у присутнього на акції голови відділення НОК України Вінницької області, дворазового срібного призера Олімпійських ігор з плавання Павла Хникіна.

Всі учасники заходу отримали футболки з логотипом «DO like OLYMPIANS» і напої «Кока-Кола» від партнеру проекту.

«Ми вдячні НОК України за чудову ідею започаткування і проведення проекту «DO like OLYMPIANS». Він надихає до здорового способу життя. А здорові діти – майбутнє нашої країни, – сказала головний спеціаліст відділення НОК України Вінницької області Інна Бугаева.