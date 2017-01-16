Акція «DO like OLYMPIANS» у Вінницькому палаці дітей та юнацтва

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
У Вінницькому Палаці дітей та юнацтва днями відбулася акція в рамках Всеукраїнського проекту «DO like OLYMPIANS».
Захід організувало відділення НОК України У Вінницькій області. Його провела студентка Вінницького державного педагогічного університету Юлія Дзісь та вихованки місцевої ДЮСШ № 1 під керівництвом тренера Інни Бондаренко.
Олімпійську зарядку виконували 38 юних спортсменів, вихованців відділення плавання Палацу дітей та юнацтва. Вони отримали неймовірний заряд радості і позитивних емоцій від рухливої активності. Аналогічні відчуття були і у присутнього на акції голови відділення НОК України Вінницької області, дворазового срібного призера Олімпійських ігор з плавання Павла Хникіна.
Всі учасники заходу отримали футболки з логотипом «DO like OLYMPIANS» і напої «Кока-Кола» від партнеру проекту.
«Ми вдячні НОК України за чудову ідею започаткування і проведення проекту «DO like OLYMPIANS». Він надихає до здорового способу життя. А здорові діти – майбутнє нашої країни, – сказала головний спеціаліст відділення НОК України Вінницької області Інна Бугаева.