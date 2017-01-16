Завершився ХVIІІ міжнародний турнір зі стрибків у висоту «Меморіал Олексія Дем’янюка-2017»

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Вже стало доброю традицією розпочинати міжнародний зимовий змагальний сезон стрибунів у висоту в гостинному Львові.
14 січня визначилися нові переможці ХVІIІ міжнародного турніру з легкоатлетичних стрибків «Меморіал Олексія Дем’янюка». Змагання щорічно проводяться в пам’ять про відомого українського легкоатлета, майстра спорту міжнародного класу, учасника Ігор ХХІІ Олімпіади 1980 року Олексія Дем’янюка, який трагічно загинув у 1999 році.
У програмі змагань, які відбулися за підтримки Федерації легкої атлетики України, Міністерства молоді та спорту України, управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, проведено юнацький та юніорський турніри зі стрибків у висоту, а також Гран-прі серед жінок та чоловіків.
Змагання проведено в легкоатлетичному манежі навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України у м. Львові.
Вітчизняні та зарубіжні гості вели боротьбу у двох секторах.
У змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок перемогу святкувала рекордсменка світу з семиборства серед юніорок Аліна Шух. Представниця Київської області зуміла підкорити висоту
У змаганнях Гран-Прі серед чоловіків перемогу здобув син Олексія Дем’янюка – уславлений львівський легкоатлет, учасник Ігор двох Олімпіад Дмитро Дем’янюк. Львів'янину для перемоги вистачило стрибнути у висоту на
Усі призери змагань отримали цінні призи та грошові винагороди від організаторів та спонсорів турніру.