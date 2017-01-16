Завершився ХVIІІ міжнародний турнір зі стрибків у висоту «Меморіал Олексія Дем’янюка-2017»

Вже стало доброю традицією розпочинати міжнародний зимовий змагальний сезон стрибунів у висоту в гостинному Львові.

14 січня визначилися нові переможці ХVІIІ міжнародного турніру з легкоатлетичних стрибків «Меморіал Олексія Дем’янюка». Змагання щорічно проводяться в пам’ять про відомого українського легкоатлета, майстра спорту міжнародного класу, учасника Ігор ХХІІ Олімпіади 1980 року Олексія Дем’янюка, який трагічно загинув у 1999 році.

У програмі змагань, які відбулися за підтримки Федерації легкої атлетики України, Міністерства молоді та спорту України, управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, проведено юнацький та юніорський турніри зі стрибків у висоту, а також Гран-прі серед жінок та чоловіків.

Змагання проведено в легкоатлетичному манежі навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України у м. Львові.

Вітчизняні та зарубіжні гості вели боротьбу у двох секторах.

У змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок перемогу святкувала рекордсменка світу з семиборства серед юніорок Аліна Шух. Представниця Київської області зуміла підкорити висоту 186 см й на 2 см покращити особистий рекорд. На 3 см нижчий результат показала срібна призерка турніру, фіналістка Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Ірина Геращенко (Київ). На третій позиції завершила змагання представниця Херсонської області Дар’я Кучіна з результатом 180 см .

У змаганнях Гран-Прі серед чоловіків перемогу здобув син Олексія Дем’янюка – уславлений львівський легкоатлет, учасник Ігор двох Олімпіад Дмитро Дем’янюк. Львів'янину для перемоги вистачило стрибнути у висоту на 215 см . Друге місце із результатом 210 см посів представник столиці Владислав Дорофєєв. З таким же результатом третє місце розділили відразу двоє спортсменів: львів’янин Вадим Кравчук та киянин Сергій Спільняк.

Усі призери змагань отримали цінні призи та грошові винагороди від організаторів та спонсорів турніру.