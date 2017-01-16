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«Do like OLIMPIANS» у Чернівцях
16 Січня 2017 Поділитися
У Чернівцях у перший навчальний день 2017 року провели спортивно-масовий захід «Do like OLIMPIANS».
Захід пройшов у ЗОШ №6 фізико-математичного профілю для учнів 6-х класів.
Почесним гостем заходу став голова відділення НОК України у Чернівецькій області, чемпіон Європи та світу з легкої атлетики, віце-президент Федерації легкої атлетики України Іван Гешко.
Для учасників заходу провели ранкову гімнастику. Також школярі поспілкувалися з уславленим легкоатлетом про роль фізичної культури та спорту у житті людини.
Усі учасники заходу були нагороджені пам’ятними призами від обласного відділення НОК України та спонсора проекту, компанії «Coca-Cola».
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