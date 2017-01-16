Івано-Франківська ДЮСШ з гімнастики відзначила ювілей

Нещодавно Івано-Франківська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з гімнастики відсвяткувала своє 70-річчя!

На святі з нагоди цієї події голова обласного осередку Національного олімпійського комітету України Мирослав Карабін вручив кращим вихованцям школи пам'ятні подарунки, а директору - Людмилі Голіневич - подяку за пропаганду та розвиток спорту.

У свою чергу, юні гімнасти подарували усім присутнім свої неперевершені виступи та продемонстрували високу майстерність.