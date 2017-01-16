Прикордонники в олімпійському русі

Під час святкування 24-річниці з дня створення Національної академії Державної прикордонної служби України, що знаходиться в місті Хмельницькому, за підтримки відділення НОК України в області відбулося ряд спортивних, спортивно-видовищних та спортивно-пізнавальних заходів.

Зокрема за ініціативи керівництва кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки академії було оновлено експозиції спортивного музею навчального закладу, де на окремому банері чільне місце займали олімпійці-прикордонники Незалежної України, в тому числі троє представників Хмельниччини.

В спортзалі для єдиноборств 52 курсанти розіграли нагороди в чемпіонаті НАДПСУ з рукопашного бою. Переможцями в шести вагових категоріях стали: Артем Баценко, Степан Кордяк, Євген Хотінь, Євген Прохніцький, Олексій Плохой та Андрій Кузьма. В командному заліку кращими стали представники 4 навчального курсу факультету охорони та захисту державного кордону.

Грамоти та медалі відповідних ступенів вручив призерам змагань перший заступник голови відділення НОК України в Хмельницькій області Віктор Флентін, а команді переможниці дістався ще й кубок.

В ході реалізації акції НОК України «Олімпійська книга» та «Олімпійський куточок» академії було передано літературу та плакати спортивної спрямованості.

Їх офіційну презентацію провів в бібліотеці закладу начальник кафедри фізпідготовки та особистої безпеки майстер спорту з легкої атлетики Андрій Мельніков.

У своєму виступі він відзначив: «В результаті тісної співпраці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з відділенням Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області, а також з метою пропагування активного здорового способу життя серед персоналу, бібліотека вищого військового навчального закладу поповнилась новими виданнями і публікаціями за олімпійською тематикою. Дану літературу активно використовуватимуть в навчальному процесі. Завдяки ній курсанти, студенти, викладачі і персонал зможуть ознайомитись з організацією і проведенням міжнародних спортивних змагань і результатами виступів на них спортсменів України, дізнатися про провідних українських спортсменів, ознайомитись з їх досягненнями та рекордами. Надана нам література це вагомий крок в пропаганді здорового способу життя, мотивації до занять фізичною культурою та спортом. Впевнені, що висвітлені в представленій літературі приклади кропіткої роботи та завзятої боротьби українських спортсменів на міжнародній арені буде гарним стимулом для персоналу Національної академії в досягненні високих результатів».