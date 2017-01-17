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Українські біатлоністи визначилися зі складом на чемпіонат Європи
17 Січня 2017 Поділитися
Українські біатлоністи визначилися зі складом на чемпіонат Європи

З 25 по 29 січня в польському місті Душники-Здруй відбудеться чемпіонат Європи з біатлону.

Наставники української збірної вже визначилися зі складом нашої команди.

В Польщі Україну представлятимуть 10 біатлоністів.

Нагадаємо, що напередодні європейської першості на біатлоністів чекає ще один етап Кубка світу, який відбудеться в італійському Антхольці з 19 по 22 січня.

Склад збірної України.

Жінки: Юлія Джима, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Яна Бондар.

Чоловіки: Олександр Жирний, Віталій Кільчицький, Володимир Семаков, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

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