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Українські біатлоністи визначилися зі складом на чемпіонат Європи
17 Січня 2017 Поділитися
З 25 по 29 січня в польському місті Душники-Здруй відбудеться чемпіонат Європи з біатлону.
Наставники української збірної вже визначилися зі складом нашої команди.
В Польщі Україну представлятимуть 10 біатлоністів.
Нагадаємо, що напередодні європейської першості на біатлоністів чекає ще один етап Кубка світу, який відбудеться в італійському Антхольці з 19 по 22 січня.
Склад збірної України.
Жінки: Юлія Джима, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Яна Бондар.
Чоловіки: Олександр Жирний, Віталій Кільчицький, Володимир Семаков, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.