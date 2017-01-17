Футзальний турнір пам’яті бійців АТО

П'ять годин не припинялося безкомпромісна боротьба. Ттільки полем бою в цей раз стала спортивна площадка Чернігівського фізкультурно-оздоровчого комплексу.

13 січня тут пройшов турнір з футзалу пам'яті бійців АТО «Герої не вмирають». У складі команд - учасники АТО, члени їх сімей, волонтери.

Змагання підтримала громадська організація «Щит 41», Чернігівська обласна федерація футболу, обласний Центр допомоги учасникам АТО, департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області, головне управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області, а Рух «Справедливість» виступив організатором турніру.

У змаганні взяли участь 6 команд: «Ураган», «ДНВЦ», «Бахмач», «Справедливість», «Казначейство», «Біатлон».

Попередньо команди зіграли в групах по два тури, а потім у фінальній частині турніру розіграли місця з першого по шосте.

Матч за 5-6 місце: «ДНВЦ» - «Бахмач» 1: 1 основний час, 3:1 по пенальті.

Матч за 3-4 місце: «Казначейство» - «Справедливість» 1:2.

Матч за 1-2 місце: «Ураган» - «Біатлон» 4: 4 основний час, 3: 4 по пенальті.

Таким чином, команда «Біатлон» в складі якої виступає наш прославлений біатлоніст Андрій Дериземля, стала переможцем турніру.



Переможці та призери нагороджені медалями, грамотами та подарунками. Також нагородили кращих гравців в різних номінаціях. У церемонії нагородження взяла участь директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА, перший заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області Ніна Лемеш.

Організатори обіцяють зробити цей турнір традиційним.