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Олімпійська родина вітає з Днем народження Валентину та Віту Семеренко!
18 Січня 2017 Поділитися
Сьогодні свій День народження святкують Олімпійські чемпіонки з біатлону Валентина та Віта Семеренко.
Олімпійська родина України щиро вітає талановитих та досвідчених спортсменок зі святом!
Кожне з численних ваших досягнень – вагомий здобуток та чудовий привід для гордості для відданних вболівальників біатлону, а ваш неперевершений успіх на Олімпійських іграх-2014 – став одним із найяскравіших миттєвостей в історії українського спорту!
Бажаємо вам завжди вірити в свої сили й впевнено крокувати до нових звершень на шляху до олімпійського Пхьончхану-2018!
Зичимо міцного здоров'я та олімпійського завзяття!
Миру, добра та благополуччя!
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