Олімпійська родина вітає з Днем народження Валентину та Віту Семеренко!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійські чемпіонки з біатлону Валентина та Віта Семеренко.

Олімпійська родина України щиро вітає талановитих та досвідчених спортсменок зі святом!

Кожне з численних ваших досягнень – вагомий здобуток та чудовий привід для гордості для відданних вболівальників біатлону, а ваш неперевершений успіх на Олімпійських іграх-2014 – став одним із найяскравіших миттєвостей в історії українського спорту!

Бажаємо вам завжди вірити в свої сили й впевнено крокувати до нових звершень на шляху до олімпійського Пхьончхану-2018!

Зичимо міцного здоров'я та олімпійського завзяття!

Миру, добра та благополуччя!