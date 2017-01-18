Сергій Бубка і Михайло Бродський обговорили розвиток баскетболу в Україні

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В Олімпійському домі відбулася зустріч президента НОК України Сергія Бубки з президентом Федерації баскетболу України Михайлом Бродським.
В обговоренні подальшого розвитку баскетболу в нашій країні участь також взяли генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський, голова «Фонду розвитку баскетболу України» Олександр Потімков, виконавчий директор НОК Наталія Коваленко, начальник розвитку олімпійського руху Анна Сорокіна та головний спеціаліст Євген Оніскевич.
Учасники зустрічі обмінялися думками щодо розвитку баскетболу та ігрових видів спорту, зосередивши основну увагу на питаннях матеріального і фінансового забезпечення, розбудови спортивної інфраструктури, створення сприятливої законодавчої бази для підтримки спорту і олімпійського руху.
«Ігрові види спорту – особливо популярні в світі і в нашій країні. Приємно, що останні виступи баскетбольних збірних вселяють позитив. Жіноча збірна з баскетболу 3х3 стала срібним призером І Європейських ігор, а згодом і чемпіонату світу. Чоловіча і жіноча збірні успішно подолали кваліфікаційні турніри і пробились до фінальних змагань чемпіонатів Європи. Дуже хотілося б, щоб нарешті на Олімпійських іграх Україна була представлена в ігрових видах, де востаннє ми брали участь в Афінах-2004 і наша жіноча гандбольна збірна виборола «бронзу». Разом з тим, спортивні ігри – це гарний механізм для виховання здорової нації, створення і розвитку шкільних і університетських секцій, команд та ліг», - відзначив Сергій Бубка.
В рамках зустрічі була обговорена взаємодія Національного олімпійського комітету і Федерації баскетболу, можливі національні та міжнародні програми підтримки виду спорту.
Сергій Бубка і Михайло Бродський домовились про поглиблення співпраці задля подальшої розбудову спорту і олімпійського руху.